Bellolio y entrevista al “Comandante Ramiro”: “Es absolutamente inaceptable”

El vocero de La Moneda, Jaime Bellolio, condenó la entrevista que Mauricio Hernández Norambuena, alias “Comandante Ramiro”, concedió al programa “Mentiras Verdaderas” de La Red.



El ministro afirmó que “Gendarmería sacó un comunicado donde ha dicho que este asesino, torturador y terrorista hizo esta entrevista sin ningún tipo de permisos. En octubre del 2020 ya había hecho algo similar y se pidió una sanción que fue revocada por el 7° Juzgado de Garantía”.



Además, aseguró que “el señor Norambuena que es un delincuente a sueldo, asesino, terrorista y torturador, además amenaza a los gendarmes, de tal forma que ellos mismos tuvieron que querellarse contra esta persona”.



“Por lo tanto, que haya una verdadera franja del odio y de apología a la violencia, de justificación de asesinar a una persona por pensamientos políticos, es una cuestión absolutamente inaceptable”, remarcó.



El secretario de Estado sostuvo que “lo que ha dicho Gendarmería es que se va a iniciar un proceso de sumario, porque evidentemente hay algo que no calza. No es posible que una persona esté durante dos horas haciendo una entrevista, sin que nadie se de cuenta”.



“Teóricamente los teléfonos celulares se han entregado a quienes están reclusos, quienes están presos, para que tengan un contacto familiar, no para hacer lo que este asesino, torturador y terrorista ha hecho”, subrayó.



Bellolio recriminó que “hemos visto voces de esa izquierda antidemocrática, algunas en el Congreso y otras fuera, que pretenden equiparar con otras situaciones”.



“Aquí hay que ser muy claro, este señor no solo asesinó, torturó y secuestró en nuestro país, y el delito que hizo es un delito terrorista, y lo justifica en términos de ideas. Pero en Brasil, lo hizo por plata, de eso estamos hablando, de un asesino y torturador profesional a sueldo que se trata de revestir de moralidad”, destacó.