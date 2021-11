Ben Brereton: “Hablé con mi DT en Blackburn y no hay problemas en ir a Chile”

A pesar de que el técnico del Blackburn Rovers, Tony Mowbray, reiteró su molestia con la selección chilena por convocar a Ben Brereton, el delantero chileno-inglés volverá a defender la camiseta de La Roja de cara a los cruciales partidos frente a Paraguay y Ecuador por la doble fecha de noviembre de las Clasificatorias.

En ese sentido, el delantero descartó tener problemas con el DT del cuadro británico, al expresar: “Hablé con mi entrenador y no hay problemas en ir a Chile, no hay inconveniente en eso”.

Además, se mostró contento por compartir ofensiva con los dos máximos goleadores históricos de la Roja, que son Alexis Sánchez y Eduardo Vargas: “Estoy muy emocionado de la opción de jugar junto a ellos. Son muy buenos jugadores y será muy bueno compartir juego con ellos. Es bueno contar de nuevo con Vargas”.

También, se refirió a Charles Aránguiz y a Erick Pulgar, quienes se encuentran con problemas físicos: “Son excelentes jugadores, ojalá puedan estar en condiciones. Si no, estoy seguro que habrá jugadores en condiciones de reemplazarlos”.

Sobre su experiencia en los últimos cotejos, dijo: “Disfruté mucho el ambiente con el que se jugó los últimos partidos (…) Quiero seguir anotando por todo el apoyo que me dan los hinchas. Fue una locura jugar frente a los fanáticos chilenos, es algo que jamás voy a olvidar. Enfrentar a grandes jugadores también me ha dado confianza para mejorar mi juego y mi rendimiento de goles con Blackburn, lo que he mostrado en la selección. Me siento seguro cuando estoy en la cancha tanto en el equipo como por mi país”.

“Tengo clases de español tres veces por semana para aprenderlo y espero cantar el himno al 100% en la próxima ocasión (…) Es un gran honor representar al país de mi madre, amo jugar por Chile y el apoyo de los hinchas es increíble”, manifestó.

Por último, Brereton sostuvo: “Nuestro objetivo es ganar ante Paraguay y luego ir por todo ante Ecuador. Sumar esas dos victorias sería clave para lo que queremos, que es ir al Mundial”.