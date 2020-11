Beto Espinoza lo pasa mal: “Desde marzo que no tengo ningún ingreso”

La pandemia ha afectado fuertemente el área laboral de los chilenos, y el mundo de la televisión no ha estado ajeno a la crisis. Uno de los rostros que ha tenido problemas económicos serios ha sido el actor y comediante Beto Espinoza.

En diálogo con Bienvenidos, de Canal 13, el humorista contó que desde marzo no tiene ingresos.

“Soy parte de esos 2 millones de cesantes. Lamentablemente, yo, por mi trabajo, el área de la entretención, de la cultura, hemos sido de los más afectados durante todo este tiempo. De verdad, desde marzo que no tengo ningún ingreso”, expresó.

“Vivía ejerciendo mis trabajos de forma independiente por todo el país y nunca tuve ningún tipo de inconveniente, gracias a Dios. Tenía mis créditos como cualquier persona, todo el día. Sin embargo, ahora me veo enfrentado a una situación totalmente ajena a mi voluntad, en la cual yo no puedo ejercer mi trabajo como lo hacía 100% hasta antes de esta pandemia”, agregó.

De igual modo, hizo un llamado a las autoridades. “Mejoremos la calidad de las pensiones, mejoremos el sistema para que esto no vuelva a pasar ni ocurrir. Pero la inmediatez es ahora. Pasa a ser dramático. Muchos colegas como yo estamos viviendo un momento súper complejo”, remarcó.

Por ultimo, dijo que “este segundo 10% a mí, personalmente, me viene muy bien. No sé qué va a pasar de aquí a enero, yo no sé qué hacer de aquí a mañana. Yo estoy viviendo el día a día. Ya no estoy viviendo, ni pensando, en lo que va a pasar mañana, ni en lo que pasó ayer. Estoy pensando en lo que tengo que vivir hoy día. Eso es lo más importante. Hoy día necesito generar, necesito pagar mis cuentas, pagar mis impuestos”.