Bianchi confirma que presentará requerimiento contra Brahm para que no vote contra tercer retiro

El senador Carlos Bianchi (Indep.) confirmó que presentará un requerimiento para invalidar el voto de la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Luisa Brahm.



El documento contó con 13 firmas de miembros del Senado, “ninguna de la Democracia Cristiana” según aclaró Bianchi.



El parlamentario acusa falta de imparcialidad, ya que Brahm fue asesora del Presidente Piñera durante su primer mandato y su voto fue clave cuando el Tribunal Constitucional declaró inadmisible el segundo proyecto del 10%. En ese entonces, argumentó que el proyecto debía ser de potestad exclusiva para el Mandatario.



“Quiero dejar en claro que existe un doble estándar en muchos discursos. Una cantidad no menor de senadoras y senadores hicieron ver su voto en la Sala pero no hay firmado esta petición, porque simplemente esperan que el Tribunal Constitucional vuelva a fallar en la misma forma en que fallo en el segundo retiro”, remarcó Bianchi.



El legislador aseguró que el proyecto “probablemente” será aprobado en la Cámara de Diputados y que “el país espera que la señora Brahm no da garantías y sabemos que está ligada en lo laboral y probablemente en temas ideológicos (a Sebastián Piñera). Ojalá pueda hacerse a un lado y que no sea un persona que tenga que dirimir al momento de producirse un empate”.



“Tenemos entendido que pueden haber sorpresas una vez se pronuncie el Tribunal Constitucional y que la intención del señor (Sebastián) Piñera de que esto sea rechazado e sea todo lo contrario, lo que sería de gran justicia en nuestro país”, señaló.