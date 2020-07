Blumel deja Interior tras 9 meses en el cargo: “Confío en que este cambio le permita al país levantar la mirada”

En el cambio de gabinete, todas las miradas se centraron en Gonzalo Blumel (Evópoli), quien dejó el Ministerio del Interior tras nueve meses en el cargo -asumió el 28 de octubre del año pasado-luego de haber sido nombrado por el Presidente en reemplazo de Andrés Chadwick, en pleno estallido social.



Sindicado como el principal responsable político de la crisis de La Moneda con los partidos de su coalición, Chile Vamos, y de la derrota del Ejecutivo en la reforma constitucional del retiro del 10% de las AFP, Blumel dejó La Moneda visiblemente emocionado y entre aplausos de sus colaboradores y ex colegas.



“En medio de las mayores dificultades que ha enfrentado nuestro país en décadas, siempre intenté actuar con esmero y rectitud”, señaló en su despedida. “Espero sinceramente haber contribuido a la paz social, siempre buscando el diálogo genuino y los acuerdos en beneficio del interés superior del país”, añadió.



“Quiero aprovechar este momento final, de despedida, para agradecer a quienes me apoyaron en la elaboración del programa de Gobierno y a todos quienes me acompañaron en ambos ministerios, tanto en la Secretaría General de la Presidencia como en Interior. También quiero agradecer a Carabineros de Chile y a la PDI, por su infatigable vocación de servicio y por su decidido esfuerzo modernizador”, sostuvo.



Luego, manifestó su gratitud a sus colegas “del gabinete, del comité político, y a Claudio Alvarado, mi partner, por su sentido de equipo. A mi esposa, a mis hijos que siempre me apoyaron con un cariño que conmueve”.



Para finalizar, entregó un mensaje a la clase política: “Cuidemos el debate político y la amistad cívica. Este año se están cumpliendo 30 años desde el retorno de la democracia. Hemos tenido luces y sombras, pero tengo la convicción de que en este período hemos hecho de Chile un país mejor y más justo. Por cierto tenemos muchas tareas pendientes, debemos seguir por una senda reformista, pero siempre respetando las reglas del juego. Es lo que obliga la democracia”.



“A todos aquellos de mi generación que están en política, en especial a aquellos que comparten nuestro ideario político, las ideas son fundamentales y el país necesita esas ideas y nuestra acción comprometida. Son tiempos difíciles para las responsabilidades públicas, pero son tiempos fundamentales para aquellos que tienen servicio público”, aseveró.



“Es demasiado lo que hay en juego, por lo que debemos continuar trabajando en aquello que nos une, que es mucho más que lo que nos divide”, continuó.



“Por último, confío en que este cambio de gabinete permita al país levantar la mirada. Enfrentamos un momento crucial y tenemos desafíos que marcarán el destino de nuestra patria. Tanto la pandemia como la crisis social y económica requieren lo mejor de nosotros. Lo mismo con el proceso constitucional y el necesario resguardo del orden público. Resolvamos nuestras diferencias sin violencia, cuidemos la tolerancia”, completó, no sin antes deséandole “lo mejor” a quienes se sumaron al gabinete.