Blumel y críticas de Hinzpeter: “Me causan extrañeza”

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se refirió este domingo a las críticas formuladas por el ex jefe de gabinete del primer gobierno de Piñera, Rodrigo Hinzpeter.



En entrevista con El Mercurio, el gerente legal de Quiñenco, dijo, refiriéndose a Blumel, que “por razones que no conozco, el ministro del Interior ha sido una figura un tanto ausente. El cargo es muy difícil y se pueden cometer errores, pero si uno es ministro del Interior, debe asumir el riesgo de pecar por presencia y no por ausencia”. “Tengo la impresión de que Gonzalo Blumel es una persona que, legítimamente, no ha tenido vocación de ministro del Interior. Eso lo ha hecho pecar de ausencia”, añadió.



Al respecto, el actual titular de Interior aseguró en Mesa Central, de Canal 13, que le causaron “extrañezas” sus palabras.

“Obviamente no comparto esas críticas. El tiempo que me ha tocado ejercer como ministro del Interior, los últimos casi nueve meses, seguramente deben ser los meses más difíciles para ejercer el cargo. Hoy día estamos viviendo posiblemente las tres más grandes crisis que ha experimentado Chile, y el mundo también, en muchísimo tiempo. La crisis de octubre, posteriormente la pandemia y, hoy día, la recesión y el impacto que esto va a tener en el bienestar de las personas, en la economía y el empleo”, afirmó.



“Son crisis grandes y por eso, obviamente, causan extrañeza las críticas, sobre todo sabiendo lo difícil. Rodrigo sabe lo difícil que es ejercer este cargo, le tocó también en momentos muy difíciles”, añadió.



Sobre la crisis al interior del oficialismo, el secretario de Estado reconoció las fisuras que se viven al interior de Chile Vamos. “Efectivamente en la última semana se produjo un deterioro en la relación al interior de la coalición, entre la coalición y el Gobierno, entre los partidos, y por eso esta semana tiene que marcar un punto de inflexión de que vamos a hacer las cosas de manera distinta”, indicó.



También abordó las críticas a sus declaraciones del viernes, cuando señaló que “quizás vamos a tener una coalición algo más chica”.



“Sé que provocó algún debate. Yo fui parte del proceso, estuve cuando se construyó Chile Vamos, y en política todos queremos coaliciones más grandes, no más chicas, eso es bastante evidente. Queremos coaliciones amplias, pero en base a nuestras ideas. Ser mayoría en base a las ideas fundamentales que animan a una coalición. Y por lo tanto, lo único que yo hice fue constatar un dato de la causa, que el día miércoles en vez de ser los 71 diputados de la coalición los que apoyaron la propuesta que está impulsando el Gobierno -y por defecto rechazar la propuesta o moción parlamentaria que se está discutiendo- fuimos, y digo fuimos porque somos parte de un conglomerado colectivo, 58″, señaló.



“Yo lo único que hice fue constatar un hecho, no fuimos todos los que debíamos ser. Y por lo tanto creo que nos pegamos un costalazo fuerte en la semana como coalición”, sostuvo Blumel.