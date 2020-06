Bonnie Pointer, de las Pointer Sisters, muere a los 69 años

La cantante fue una de las fundadoras del cuarteto de hermanas que impuso éxitos como “I’m So Excited” y “Jump (For My Love)”, pero dejó el grupo a mediados de la década del 70 para iniciar una carrera de solista.

Bonnie Pointer, una de las integrantes originales del grupo The Pointer Sisters, conocidas por éxitos como “I’m So Excited” y “Jump (For My Love)”, murió a los 69 años, informó este lunes la agrupación a través de su sitio web.

Las hermanas -Bonnie, Anita, Ruth y June– comenzaron a cantar en el templo de su padre en Oakland, California, y saltaron a la fama en la década de 1970.

El cuartero ganó el primero de tres premios Grammy por su hit de 1975 “Fairytale”, coescrito por Bonnie y Anita.

Bonnie Pointer dejó el grupo a mediados de esa década y se convirtió en solista.

“Debido al talento, el impulso y la determinación de Bonnie, las Pointer Sisters, ganadoras de varios Grammy, existen y han tenido la gran fortuna de pasar dos décadas en la cima de las listas y cerca de 50 años actuando para públicos que agotaron localidades en todo el mundo”, dice el comunicado del grupo.

“Nuestra familia está devastada”, dijo Anita Pointer a la cadena CNN en un comunicado. “En nombre de mis hermanos, yo y toda la familia Pointer, les pedimos sus oraciones en este momento”.

June Pointer, otra de las integrantes, murió el 11 de abril de 2006 en Los Ángeles, como consecuencia de cáncer en los huesos, pulmón e hígado.