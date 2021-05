Bono de $200 mil: indicación de la oposición enredó discusión en particular

Después de aprobar en general el proyecto que entregará un bono de $200 mil a quienes tengan saldo cero en sus fondos de ahorro previsionales debido a los retiros del 10%, la discusión de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados se enredó en el debate particular debido a una indicación de la oposición.



La idea de los diputados Gabriel Silber (DC), Alejandra Sepúlveda (FVRS) y Gael Yeomans (Convergencia Social) busca modificar una frase de los primero artículos del texto y presentar un margen para “afinar la cifra y entregar una parcialidad de los $200 mil”.



Su objetivo es que el beneficio llegue a quienes tengan un saldo menor a los $200 mil pesos en sus cuentas, para que el Gobierno les entregue la diferencia equivalente. Por ejemplo, si alguien quedó con $150 mil en sus ahorros, recibirá $50 mil por el bono.



La propuesta encontró rechazo en el Ejecutivo y la sesión fue suspendida a petición de los ministros de Hacienda y Trabajo, Rodrigo Cerda y Patricio Melero, quienes señalaron que deberán calcular los costos que implicará dicha cobertura.



Por ejemplo, Melero acusó que “el Ejecutivo lamenta que se llegue a una situación de esta naturaleza en un procedimiento en que los diputados asumen facultades que no tienen (…) se declara algo que a todas luces es inconstitucional, doblemente inconstitucional porque irroga gastos y atenta contra la seguridad social”.



“Todos saben que es inadmisible, entonces por este camino el Ejecutivo cree que no están las condiciones para seguir por este camino, le pedimos que se termine la sesión”, agregó.



En tanto, Cerda avisó que “esta votación va a forzar al Gobierno a presentar reserva de constitucionalidad (…) en este momento no tenemos los números, le pido por favor que le dé espacio al gobierno para poder analizar esto porque muchos chilenos están esperando estos bonos. Si lamentablemente esto se vota de esta forma nos va a forzar a presentar reserva de constitucionalidad lo que va a perjudicar la discusión”.



Además, los representantes del Ejecutivo criticaron que aún no se discuta el 2% de reintegro a los fondos previsionales, idea que ha encontrado rechazo en distintos parlamentarios al asegurar que corresponde a una reforma tributaria.



Debido a la protesta, el diputado PPD y presidente de la instancia, Tucapel Jiménez, aceptó el pedido y postergó la sesión para este miércoles a las 9:00 horas.