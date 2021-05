Boric a Parra: “Las prioridades hoy no son las que reclama la ciudadanía”

El candidato presidencial del Frente Amplio (FA), el diputado Gabriel Boric (CS), se refirió al proyecto presentado por su bancada y la del Partido Comunista (PC), con el fin de impulsar la participación de listas de independientes en la próxima elección parlamentaria, a la usanza de la anterior elección de constituyentes.



La medida tuvo la reacción de la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, Andrea Parra (PPD), quien manifestó que era una acción destinada a “desfondar la democracia” y la acusó de “populista”, y de ser un guiño de la campaña de la izquierda con el fin de arrogarse el apoyo de la “Lista del Pueblo”.



No obstante, el diputado por Magallanes manifestó que espera que la diputada como presidenta de la instancia, dé espacio para incluir el proyecto en la tabla.

“Ella es una diputada seria, y yo espero que en estos temas el nivel de debate no se trate de reducirse a una caricatura. No creo que la diputada piense que los independientes vienen a desfondar la democracia. Creo que tenemos una visión diferente sobre las formas de organización que son susceptibles de entrar al Congreso”, sostuvo Boric.



En ese sentido, reiteró que “lo que pedimos es que se debata, que ella lo ponga en tabla, porque lo que nos ha dicho es que hay otras prioridades. Lo que hemos visto que se estaba discutiendo en su comisión es lo de establecer un ‘día nacional de algun tema’, pero claramente las prioridades hoy no son las que reclama la ciudadanía”.



Asimismo, el aspirante frenteamplista a La Moneda valoró la aprobación por parte de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, de la idea de legislar sobre la iniciativa que busca un indulto general para las personas detenidas en el marco del estallido social.



“Hay personas quienes han estado en prisión preventiva por más de un año. Esto es un primer paso, ya que después se podrá ver según qué tipo de delito operará, pero no se puede seguir dilatando esto, porque tiene mucho más olor a impunidad que otra cosa”, manifestó.



El candidato frenteamplista también fue consultado por las palabras de su homólogo de la UDI, Joaquín Lavín, quien dijo estar en contra de un indulto para los detenidos en el marco de hechos de violencia en el estallido social, poniendo .



“Cuando uno habla de Lavín, uno no sabe a cuál se refiere: Si al socialdemócrata, si al pinochetista, si al neoliberal, si al de inclusión. Hay Lavín para todo, y en esto va a intentar establecer alguna diferencia. Pero nosotros hacemos un llamado al Senado para que a pesar de lo que diga el señor Lavín, pueda tramitarse este proyecto”, sentenció.