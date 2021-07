Boric descarta hacerse test de drogas: “Para farándula politiquera no estoy”

El candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, presentó sus discrepancias después de que la diputada de Pamela Jiles (PH) le pidiese un test de drogas a todos los aspirantes a La Moneda, solicitud que ya fue acogida por Joaquín Lavín.

Desde Valparaíso, Boric catalogó la petición de su par en el Congreso como “farándula politiquera” y llamó a generar políticas públicas para combatir el narcotráfico.

“Me parece que es necesario hacer mucho más que show televisivo. Para farándula politiquera no estoy, estoy para proponer políticas públicas de fondo, para ver como el Estado entrega servicios sociales donde ha retrocedido frente al narco, como seguimos a los grandes narcotraficantes, como terminamos con el tráfico de armas y no para estar haciendo show para la tele con este tipo de políticas. A mí por lo menos no me gusta”, indicó el diputado.

“Creo que temas tan serios no dan para show e interpelaciones públicas así. Estoy dispuesto a cumplir con los estándares que exija la ley, declaro públicamente que no tengo ningún tipo de relación ni de consumo con las drogas. Por lo menos, de mi parte estoy completamente tranquilo al respecto”, sentenció.

Por otro lado, el militante de Convergencia Social se refirió al comienzo de la franja televisiva de cara a las primarias del 18 de julio: “Estoy emocionado con la franja, es bonito poder hablar desde las regiones a todo Chile. Creo que estamos haciendo un esfuerzo por ser convocantes, por decir que acá necesitamos una fuerza progresista que sea verde, amplia, que le hable más allá de los convencidos de siempre”.

“Y más allá de lo terrible que parece la franja de derecha, esta distopía con varios ‘Lavines’ o lo que intentó hacer Briones, nosotros en Apruebo Dignidad estamos enfocados en convocar a la mayor cantidad de gente que crea que es posible transformar Chile. Y que espera también un horizonte de tranquilidad en el futuro”, agregó.

Boric entregó las declaraciones después de sostener una reunión junto a sus pares de Revolución Democrática, Miguel Crispi y Jorge Brito, con el sindicato de funcionarios Fedeprus del Hospital Carlos Van Buren, quienes les presentaron sus demandas en la pandemia del Covid-19 y les propusieron su plan “Recuperando Salud: Una nueva estrategia Covid-19”.