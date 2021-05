Boric: “El FA no se quedará de brazos cruzados si no logramos las firmas”

Este domingo, el abanderado presidencial de Convergencia Social, Gabriel Boric, se refirió al complejo proceso de recolección de firmas para postular a las primarias de la centroizquierda del próximo 18 de julio, en medio de los rumores que aseguran que el Frente Amplio buscaría una nueva alternativa.

En declaraciones a La Tercera, Boric señaló que “si no llegamos los partidos del Frente Amplio van a tener que decidir qué hacer, no se van a quedar de brazos cruzados. Se tendrá que decidir si otra orgánica puede levantar otra candidatura, pero no estamos en ese escenario”.

Además, el diputado descartó que se planteen ir directamente a primera vuelta en caso de no conseguir las firmas necesarias, debido a que su objetivo es “juntar las firmas para las primarias”.

“Se van a sorprender cuando lleguemos con las cajas de firmas del Servel y logremos eso que hoy día muchos están dando por imposible. No me estoy poniendo en la perspectiva de llegar a una primera vuelta. He insistido mucho en que tiene que haber primarias”, agregó.

Si bien asumió que el proceso ha sido complicado, Boric destacó que “afortunadamente los últimos días hemos ido en una curva ascendente”, lo que lo habilita a “pelear hasta el final, porque es posible inscribirnos a la primaria”.

Finalmente, el exdirigente estudiantil acusó que la lentitud en la recolección de firmas se debe principalmente a la crisis sanitaria del coroanvirus y a la demora del Servel de entregar la Clave Única para el proceso. Además, aseguró que inscribirse en un partido para firmar “es un acto de compromiso mucho mayor que no todos están dispuestos a asumir”.