Boric: “La segunda vuelta sabemos será estrecha, difícil, pero la vamos a ganar”

Inti-Illimani abrió la noche de este domingo el acto de Gabriel Boric, luego de que este pasara al balotaje. El candidato presidencial de Apruebo Dignidad se dirigió a los asistentes pasadas las 22:30 horas.

En las elecciones de esta jornada, Boric obtuvo la segunda mayoría en los comicios con el 25% de los votos. Su rival del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, logró el 28%.

El diputado comenzó manifestando sus agradecimiento a su equipo de trabajo, el pacto que lo respalda y todos quienes apoyaron su proyecto de gobierno, consignó La Tercera.

“Hoy hemos recibido un mandato y una responsabilidad que es tremenda, se nos ha encomendado liderar una disputa por la democracia, por la inclusión, por la justicia, por el respeto a la dignidad de todos y todas”, remarcó.

Añadió que “y es en este desafío, que acogemos con humildad, que caben todos y todas. Tenemos que trabajar por la unidad de los demócratas, quiero contagiarlos hoy de energía y esperanza. Los resultados se siguen ajustando, pero no va ser la primera vez que partimos desde atrás. Lo hicimos al luchar por la educación, también al romper el sistema binominal, para la junta de firmas, para las primarias, y no me cabe duda que lo haremos para la segunda vuelta”.

Remarcó que la segunda vuelta “sabemos será estrecha, difícil, pero la vamos a ganar compañeros y compañeras. Es justamente en los momentos difíciles, cuando la ruta se pone agreste, cuando se prueba el temple de los liderazgos y proyectos que los sustentan”.

“El desafío que comienza, no lo vamos a abordar contra algo, no vamos contra el otro candidato, no es mi estilo, seremos voceros de la esperanza, del diálogo y la unidad, y nuestra cruzada, por la que nos vamos a desplegar en todo Chile, es la cruzada de que la esperanza le gane al miedo”, sostuvo.

“Somos la oposición a este mal gobierno de Sebastián Piñera, y vamos defender los principios que hemos defendido, que son justicia, dignidad e igualdad. No les vamos a declarar la guerra, les vamos a declarar la esperanza”, afirmó Boric.

“Tenemos que trabajar sin descanso y sin pausa para llegar a quienes no votaron por nosotros porque sienten dudas por nuestro proyecto. Tenemos un desafíos muy grande. No caigamos en ninguneo ni desprecio por quienes optaron por otras alternativas, debemos escuchar y entender por qué tomaron otras alternativas”, agregó.