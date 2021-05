Boric: Restan 10 mil firmas y enfatiza la importancia de primarias en oposición

El precandidato presidencial de Convergencia Social, Revolución Democrática y Fuerza Común, Gabriel Boric, dio a conocer las firmas que faltan para poder inscribir su candidatura a solo siete días del plazo. Además, hizo un llamado al Servicio Electoral (Servel) para que permita la afiliación vía clave única hasta el 19 de mayo y no hasta el 18 como se les informó recientemente.



Respecto al cómputo de firmas para su candidatura presidencial indicó que “en la última semana hemos juntado más de 10 mil firmas para que podamos estar en la primaria. Aún así, nos quedan aproximadamente 10 mil firmas todavía. Creemos que con el impulso de los últimos días vamos a lograrlo, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo”.



Agregó que siempre tuvieron claro que “esto iba a ser difícil, con la pandemia, con los problemas de la clave única, y con el clima antipartidos. Sin embargo con el despliegue que hemos tenido en redes sociales, en las calles, en el territorio, hemos tenido una muy buena respuesta. Hago un llamado a todos quienes quieran que estemos en una primaria, que quieren que las ideas que hemos defendido desde hace tantos años sean parte de esta discusión presidencial, nos apoyen con su firma, porque estamos convencidos de que podemos llegar, pese a los deseos de algunos personajes que se alegrarían de que no estemos en la papeleta”, puntualizó.



El límite para la recolección de firmas es hasta el día 19 en la noche, por lo que Boric informó que le solicitaron al Servel que las afiliaciones vía web también se acepten hasta esa misma fecha “porque nos habían dicho que se iba a cerrar la página un día antes, así que esperamos que eso se cumpla, para que podamos juntar la mayor cantidad de firmas posibles. Estamos acá para darle un empujón de ánimo a la gente que nos apoya, para decirles que se puede. El día de la elección también se pueden reunir firmas”.



Boric también se refirió a los anuncios del PPD y la DC de no tener intenciones de realizar una primaria ampliada en la oposición. “Hoy conversé con Paula Narváez y me señaló que estaba disponible para una primaria, también estuve con Daniel Jadue y también está disponible. Si el PPD mediante Francisco Vidal dice que no quiere primarias ni conmigo ni con Jadue, el PS tiene que decidir. Ojalá tengamos una primaria lo más amplia posible”, declaró.



Por último, advirtió que “tiene que haber primaria porque sabemos que sin unidad de las fuerzas de cambio se hace más difícil derrotar a la derecha. Queremos estar en las primarias”.