Boric se reunió con Jadue: Alcalde habló de la opción de ser parte de un futuro Gobierno

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se reunió este jueves con su excontendor, el alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC), donde este último tendrá un nuevo rol en la campaña.

Jadue aseguró que ha estado recorriendo distintas comunas llamando a votar por Boric para “ganar las presidenciales de noviembre”.

En tanto, el candidato aseguró en CNN Chile que se ha tratado de instalar “una división que no existe. Aquí hay un notición en torno a eso, y Daniel está teniendo un rol hoy día”.

Boric reconoció que “es imposible estar en todas partes, yo tengo viajes pronto a Temuco, me voy mañana Río Bueno, voy a estar en algún momento en Atacama seguramente. He estado en casi todas las regiones, pero no voy a alcanzar a estar en todas partes, en los lugares en que no pueda ir, mi compañero Daniel va a estar ahí conversando con la gente en regiones además del rol importante que está jugando en Recoleta”.

Por su parte, Jadue aseguró que “quienes participamos en la primaria, estamos todos convencidos de que somos la única fuerza que puede hoy día ofrecerle al país un proceso de transformaciones y un programa transformador. Más del 85% de nuestros programas eran absolutamente similares y por lo tanto, se está ajustando con participación ciudadana”.

“Pero no tengo duda que todos quienes apoyaron nuestra candidatura en la primaria van a estar con Gabriel, porque va a ser un gobierno amplio, un gobierno transformador y además somos las única alianza que hoy día puede presentar un proyecto unitario y me parce que las otras están un poco mal en ese aspecto”, agregó.

Jadue fue consultado si es que le gustaría ser parte de un eventual gobierno de Boric, y reconoció que “lo hemos conversado mucho”. “Gabriel en algún momento me planteó que quería que yo fuera parte del proceso, yo soy parte del proceso. Pero yo tenía un compromiso previo y se lo conté a él antes de la campaña, yo soy alcalde de Recoleta, de hecho mi participación en la campaña está restringida por la responsabilidades que tengo como alcalde. Y además yo siempre dije que iba a salir de Recoleta si y solo si tenía un mandato popular que me mandatara una responsabilidad superior”.

En esa línea, Boric enfatizó que “se es parte del proyecto y somos una coalición que está trabajando en unidad para aquello. Dos que siendo parte del proyecto, el rol de Daniel oficial es como alcalde de Recoleta y por lo tanto el andar anticipando ministerios me parece que es una muy mala idea (…) tu no puedes empezar a jugar la final si todavía no ganas la semifinal. Estamos dedicados hoy día a ganar esta elección”.