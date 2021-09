Boric también emplazó a Sichel para que revele si retiró el 10% de las AFP

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se unió a los emplazamientos contra su rival de Chile Podemos+, Sebastián Sichel, para que confiese si retiró su 10% de los fondos previsionales.

Luego de ser consultado por el tema el lunes, Sichel señaló que “he visto que muchos han caído en esa trampa moral. Que se quieren meter en lo que hace el resto para no opinar y definir lo que ellos no pueden explicar”.

Al respecto, Boric indicó que “cuando uno es candidato presidencial, el estándar de transparencia de nuestros actos se eleva y eso muchas veces puede ser incómodo, pero creo que es lo que corresponde y tratar de esquivar esas preguntas, pone en tela de juicio por qué querrían negarle a algunos lo que ellos sí toman”.

Además, el diputado remarcó que “yo no he hecho ningún retiro. No tengo ningún problema en ser transparente, espero que los candidatos hagan lo mismo”.

CRISIS MIGRATORIA

Por otro lado, el aspirante a La Moneda se refirió a las críticas que ha recibido de ser “cómplice” de la crisis migratoria: “Lo que ha hecho este gobierno es vergonzoso. No solo le echan la culpa al gobierno anterior de Michelle Bachelet , sino también al eventual futuro gobierno que lideraríamos nosotros. Cualquier persona que está mirando diría: asuman sus responsabilidades”.

“Nos hemos propuesto una migración ordenada, con propuestas serias en trabajo y coordinación con los demás países de la región. Estaba mirando el plan en Colombia, que ante la crisis humanitaria en Venezuela ha realizado un proceso de regulación que ha sido exitoso y reconocido en otros países para evitar los conflictos que estamos viviendo en Chile”, explicó.

El militante de Convergencia Social aseguró que “esto no es algo que se pueda resolver solamente al interior de los Estado-Nación. Pero el señor (Sebastián) Piñera y su gobierno tienen que hacerse responsables. Cuando uno ve la tasa de migración en Venezuela, aumentó y se disparó después de que Piñera fue a Cúcuta a hacer un show internacional y después se desentendió de los migrantes”.

“Escuché al ministro del Interior Rodrigo Delgado pidiendo no politizar el drama humano que significa la crisis migratoria. Y hoy día lo que deberíamos hacer todos los candidatos presidenciales es poner propuestas sobre la mesa, impulsar un acuerdo para poder trabajar en conjunto”, complementó sobre el tema.

El parlamentario frenteamplista confesó que “vengo llegando de Calama, estuve también con el alcalde de San Pedro, donde han tenido flujos menores que en Iquique y en Colchane, pero están empezando a tenerlos. Me dijo ‘nadie del Gobierno me ha contactado’. He conversado con José Miguel Carvajal, gobernador de la región de Tarapacá, y hasta hace muy poco no había un plan de trabajo por parte del Gobierno”.

“A todas las autoridades de Gobierno: hagan su pegas. Nosotros estamos disponibles a colaborar bajo criterios de respeto a los derechos humanos para tener un migración ordenada, que no afecte negativamente a la ciudades en donde se está concentrando, pero no pueden seguir echándole la culpa al empedrado, al gobierno anterior o al que vendrá. Eso es inaceptable”, añadió.

El legislador volvió a explicar su propuesta de “tener una migración que sea regulada, en donde se lleve adelante procesos de rectificación tal como se hizo en el período de Sebastián Piñera uno y de Michelle Bachelet dos, y donde además trabajemos en conjunto con la comunidad internacional para establecer sistemas de cuotas al interior de América Latina, tal como se ha hecho por ejemplo en los países de Europa. Esto no es un fenómeno que se pueda resolver solo dentro de un estado nación, esto hoy día la migración venezolana en particular está concentrada principalmente en Colombia, en Perú y en Chile”.

CONVENCIÓN, ABORTO Y CUARTO RETIRO

Además, Boric abordó la molestia que generó en algunos personeros los dichos del vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, quien aseguró que el próximo gobierno podría ser más corto según dictamine la nueva Carta Magna.

Al respecto, el candidato de Apruebo Dignidad señaló que “se trata de respetar lo que decida la Convención Constitucional. Y en ese respecto, vamos a hacer todo lo contrario a este gobierno, vamos a respetar el proceso que lleva adelante, ojalá que durante nuestro periodo de gobierno. Y además, vamos a respetar e impulsar todo lo que allí salga, no nos vamos a resistir a los cambios que desde el proceso constituyente se están llevando adelante”.

“Si la Convención lo establece de esa manera en sus artículos transitorios, se tendrá que cumplir. No le corresponde a un Presidente de la República… Lo decía hoy un jurista de derecha, García si no me equivoco. Esto es un respeto mínimo sobre el proceso deliberativo que se está llevando adelante como país”, añadió.

Por otro lado, Boric descartó insistir con la indicación de impuestos al cuarto retiro en la Cámara: “Vamos a seguir dando esa pelea en el Senado porque es una lucha contra la desigualdad”.

Finalmente, el abanderado presidencial respaldó el proyecto de despenalización del aborto a partir de las 14 semanas, el cual fue aprobado en la Sala esta tarde: “Nuestra candidatura y proyecto político está con los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Hemos impulsado la lucha por el aborto libre, legal, gratuito, sin persecución hacia las mujeres desde hace muchos años”.

“Han sido nuestras compañeras las que han llevado esa batalla desde los movimientos sociales y hoy día también acá en la Cámara de Diputados”, agregó.

En esa línea, descartó cuestionar a la candidata de Nuevo Pacto Social y militante de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, quien apoya la medida pese a que algunos de sus compañeros de partido la rechazan.

“Para mí sería muy fácil entrar en una polémica y tratar de meter el ‘dedo en la llaga’ a propósito de esto (…) Pero entiendo que hay temas donde dentro de las coaliciones políticas hay diferencias. Lo importante es que esas diferencias no se escondan, que se aborden públicamente. Nuestra coalición ha tenido diferencias en algunos temas, las hemos abordado públicamente y ojalá salgamos de la lógica de la cuña y se pueda explicar por qué algunas personas de la Democracia Cristiana han impedido el avance de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.