Boric tras ganar las primarias de Apruebo Dignidad: “Nunca más gobierno sin el pueblo”

Un emocionado Gabriel Boric (Frente Amplio) entregó sus primeras impresiones tras ser declarado vencedor de las primarias presidenciales del bloque Apruebo Dignidad, donde derrotó al candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue. Con el 94,54% de las mesas escrutadas, el militante de Convergencia Social se impuso con un 60,24% al 39,76% del alcalde de Recoleta.



“En un mismo momento, la alegría profunda que sentimos y la humildad necesaria para ser más convocantes, para poder en el futuro la presidencia de Chile”, dijo el aspirante a La Moneda desde un punto de prensa, donde estuvo acompañado de varios personeros de su colectividad como Giorgio Jackson y Beatriz Sánchez.



Boric hizo un llamado a luchar “para poder tener una vida digna, algo tan sencillo, pero que este modelo se lo ha negado permanentemente. Hoy día estamos acá con la alegría de esta linda victoria alcanzada, pero con la conciencia plena de que para ganar en noviembre necesitamos ser mucho más. Hemos hecho una campaña de propuesta, convocante, de alegría, que ha transmitido esperanza al pueblo de Chile”.



Además, el diputado remarcó el favoritismo de Jadue: “Una campaña que ha superado las expectativas que todos y todas tenían”.



“Quiero transmitir además de esta alegría es el sentido de responsabilidad que hoy tenemos sobre nuestros hombros. No soy solo yo, hoy me toca estar al frente de esto tal como antes lo estuvo la ‘Bea’ (Beatriz Sánchez, ex candidata presidencial), pero la responsabilidad de cambiar Chile es colectiva”, agregó.



El parlamentario le dedicó palabras a Jadue: “Estamos encarnando un proceso colectivo y quiero aprovechar esta instancia para agradecer a todo el país, a nuestro compañero Daniel Jadue, con quien tal como dijimos, vamos a trabajar juntos desde esta noche, y con el Partido Comunista y todas las fuerzas de Chile Digno, a quienes les entregamos un abrazo fraterno y desde ya ratificamos nuestro pacto y nuestra alianza para seguir construyendo una fuerza política y social que sea capaz de transformar Chile”.



“Podemos decir hoy día con mucha alegría y esperanza, tal como hemos repetido en las plazas de nuestro país, en las regiones en los pueblos más recónditos, que si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba. Pero creo importante decir que las tumbas tienen un aspecto lúgubre y nosotros queremos que florezcan todas las flores. Y ahí nos imaginamos una campaña que sea capaz de hablarle al pueblo de Chile, incluyendo a quienes se han sentido aislados de la política institucional, a las familias endeudadas, a las mujeres empobrecidas por esta crisis mientras los más ricos se enriquecían”, sentenció.



En esa línea, el legislador se puso a disposición de la Convención: “A los pueblos originarios, durante tanto tiempo postergados y postergadas, que hoy ven en la esperanza de la asamblea constituyente y en la voz de su presidenta Elisa Loncon a quien le entrego todo mi respeto y disposición, para colaborar y no obstruir el proceso constituyente”.



Además, Boric remarcó la mayor participación que tuvo Apruebo Dignidad respecto a Chile Vamos: “Hay algo que está pasando y creo importante que seamos capaces de dimensionarlo. Hoy día, en estas primarias, donde hemos tenido un resultado con dos candidatos superiores a las de la primaria del frente que hoy representa a las fuerzas del orden y conservadoras, lo cual es un motivo de alegría para el pueblo chileno”.



“No estamos concentrando el poder, queremos distribuirlo. Vengo de una región extrema que sabe las dificultades del centralismo, que es un tope al desarrollo de nuestro país. Espero ser un presidente que termine su gobierno con menos poder del que empezó, que seamos capaces de distribuirlo a los territorios. Que confiemos en la sociedad civil organizada, en el protagonismo popular. Nunca más gobierno sin el pueblo”, agregó.



Posteriormente, el ahora candidato único de Apruebo Dignidad hizo un llamado a la unidad de la izquierda: “Venimos de las luchas sociales que han ido convergiendo a lo largo de su historia, Apruebo Dignidad. Como bien decía Daniel, durante mucho tiempo estuvimos peleándonos en la izquierda. Es momento que abordemos el desafío histórico de la unidad para iniciar las transformaciones en el pueblo de Chile”.



“Esta no es una alianza electoral, es una alianza que se forjó en las luchas sociales, en movilizaciones y eso es tremendamente importante, nunca nos olvidemos de donde venimos compañeros y compañeras. Tengamos siempre los pies bien puestos en la tierra. Estos momentos donde las cámaras encandilan, pueden ser para marearse. Y para que la soberbia obnubile o le gane a la unidad necesaria para ser más convocante”, remarcó.



Finalmente, Boric hizo una referencia a Salvador Allende: “Desde esta posición que asumo con un tremendo honor, les quiero decir a quienes aún dudan, que lucharon desde octubre en adelante y vienen luchando desde años para cambiar este modelo. Acá van a encontrar las puertas abiertas. Y como hace muchos años dijo en un discurso de despedida de un compañero presidente que hoy nos reverbera en la memoria, mucho más temprano que tarde, en todas las regiones de Chile, se abrirán las grandes alamedas, por donde pase el hombre y la mujer libre para construir una sociedad mejor”.