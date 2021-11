Boric volvió a desmentir acusación de acoso y se abrió a una investigación

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, volvió a desmentir una denuncia en su contra por un eventual caso de acoso a una mujer ocurrido en 2012 y que fue reflotado por el sitio web El Líbero.



Según el medio, el hecho sucedió en 2012 cuando Boric era el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), pero solo se conoció a mediados de este año, cuando una mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, denunció el hecho a través de Instagram.



Aunque ya se había pronunciado sobre la situación en Twitter, el diputado volvió a ser requerido por el tema tras su participación en el foro Enade 2021.



El parlamentario aseguró estar “absolutamente disponible para cualquier investigación, tanto en sede judicial, como a través de los protocolos que han establecido nuestras compañeras feministas”.



Posteriormente explicó que “no basta que yo alegue mi inocencia, por cierto, que lo que señalaba el medio El Líbero no es cierto, pero no basta con eso”.



“En la experiencia que hemos conocido es que siempre cuando a alguien lo acusan de acoso dicen ‘no, esto no es cierto’, pero uno siempre tiene que estar dispuesto a todas las investigaciones que sean necesarias. El feminismo que nosotros hemos promulgado en nuestra campaña lo tenemos que llevar a la práctica”, añadió.



Además, remarcó que “es súper importante en esto respetar la integridad de las personas que dicen estar involucradas. Insisto, estoy disponible a toda investigación, porque no tengo nada que esconder”.