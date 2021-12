Boric y posibilidad de gobierno corto: “No voy a pautear a la Convención”

A dos días de imponerse en la segunda vuelta a José Antonio Kast, el Presidente electo Gabriel Boric sostuvo un encuentro la mañana de este martes con la mesa directiva de la Convención Constitucional, encabezada por Elisa Loncón y Jaime Bassa.



Tras la cita, Boric señaló que es “una señal de compromiso con un proceso histórico. No estoy acá con el objetivo de marcar diferencias que sean odiosas con el actual Presidente en ejercicio. Me interesa que nos unamos, que sea un espacio de encuentro”.



El futuro Jefe de Estado afirmó tener “la mejor disposición para colaborar con un proceso que nos importa a todos. No para marcar diferencias, o para tratar de pegar codazos, sino, para encontrarnos”.



Se refirió también a la posibilidad de tener un gobierno más corto en caso de que la nueva Constitución así lo disponga: “La constituyente tiene la potestad de discutir cuales son las normas constitucionales de aquí en adelante y cuáles van a ser los aspectos transitorios”.



“No me cabe ninguna duda de que se actuará con sabiduría en el mejor sentido y pensando lo mejor para todos los chilenos y chilenas, que la estabilidad y continuidad de nuestra República y país que queremos tanto”, agregó.



En esa línea, adelantó que “no voy a tratar de pautear a la Convención respecto a lo que tiene que hacer, sino más bien respetar e implementar lo que acá deliberativamente se decida”.