Boric y nominación de su próximo gabinete: “Haremos todo lo posible para que los procesos sean rápidos”

El Presidente electo de Chile, Gabriel Boric, tras reunirse la tarde de este lunes con el Mandatario Sebastián Piñera se refirió a la cita en La Moneda.

“Tuvimos una primera reunión de trabajo con el Presidente Piñera y tres de sus ministros, el ministro del Interior, el ministro vocero de Gobierno y el ministro de Segpres. En conjunto con parte de mi equipo, Giorgio Jackson y la doctora Izkia Siches, con el objetivo de revisar aspectos propios del proceso del traspaso de mando que inicia hoy día hasta el 11 de marzo”, comenzó diciendo.



Dijo que le parecía relevante “destacar el carácter de Estado que tiene y la continuidad del Estado, más allá de las legítimas diferencias políticas. Que a veces, como es el caso, pueden ser muy grandes. Pero el Estado de Chile sigue siendo uno”.



“En ese sentido, tanto la visita de José Antonio Kast (su contrincante en el balotaje) ayer, como la reunión trabajo que tuvimos hoy día con el Presidente Piñera y sus ministros, me parece que hablan bien de nuestro país y es algo que valoro y espero que, en nuestro gobierno, podemos profundizar”, aseveró.



Remarcó que con Piñera “conversamos de diferentes temas. Materias internacionales donde es importante tener una política de continuidad en las relaciones internacionales. Materias relativas a la pandemia, a la importancia de la reactivación económica, cuestiones presupuestarias. Y además no podía dejar de plantear la tremenda preocupación que tenemos porque no se instale en Chile la impunidad en materia de violación a los Derechos Humanos”.



Boric estimó que “fue una reunión con altura de miras, como corresponde entre un Presidente en ejercicio y un presidente electo. Creo que hoy estamos más conscientes de los tremendos desafíos que vamos a tener que abordar”.



“Me voy tranquilo porque vamos a tener un traspaso de mando ordenado e institucional donde el aparato del Estado se pone a disposición de que la democracia funcione, y eso es una buena noticia para Chile, porque es algo que uno no sabe apreciar hasta que se pierde, y en Chile tenemos que valorizarlo y profundizarlo”, añadió.



Al ser consultado sobre cómo conformará a su gabinete, Boric adelantó que espera que tenga listo a su equipo antes que Sebastián Piñera en su segundo período, quien anunció a sus ministros el 22 de enero del 2018.



“Estamos conscientes de que es importante para el país otorgar certezas, que a algunos les puede gustar y a otros no, pero es importante tener certidumbre sobre lo que viene. Vamos a actuar en consecuencia de aquello. No tenemos en este momento nombres que pueda hacerles públicos, estamos iniciando las conversaciones porque hubiese sido de mal gusto empezar a tener esas conversaciones antes de consolidada la victoria”, aclaró.



En ese sentido, manifestó que “haremos todo lo posible para que los procesos sean rápidos. Por cierto hay que llevar adelante un proceso de chequeo y contra chequeo para no equivocarse, porque también la confianza y visión de Chile hacia el mundo está en juego”.

PUESTO DE DIPUTADO



También se le preguntó con qué pasará con su puesto de diputado en ejercicio, a lo que respondió: “Lo vamos a discutir. Hace muchos años que no había un parlamentario electo que asumiera como Presidente de la República. Don Patricio Aylwin fue senador previo al golpe militar, y los demás que han asumido no eran parlamentarios, por lo tanto, estamos revisando los protocolos. No es algo definido aún, hay una cuestión que es importante de las leyes de quórum, en donde hay que revisar si existe la posibilidad de los permisos constitucionales porque tenemos mucho trabajo”.



“Hoy me desperté a las 7 de la mañana y hemos estado trabajando desde ese momento, y toda esta semana va a ser así. En algún momento va a haber que descansar también, pero lo vamos a conversar con la gente encargada de protocolo, con el secretario general de la Cámara de Diputados para tomar una definición que sea muy clara y transparente ante ustedes”, apuntó.

LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

Boric se refirió al eventual retiro de querellas contra aquellos procesados por la Ley de Seguridad del Estado en el marco de las manifestaciones del estallido social, y que permanecen recluidos.



“En Chile desgraciadamente, pese a esfuerzos que se hicieron, todavía sigue existiendo impunidad, tanto de los crímenes que sucedieron en el pasado en la dictadura militar como también a propósito de las graves violaciones de los derechos humanos que siguieron del estallido social”, expuso.



Luego de dar a conocer que ha conversado con familiares de víctimas de la fuerza excesiva utilizada por algunos efectivos de Fuerzas Especiales, aseguró que “una de las prioridades de nuestro Gobierno será que exista verdad, justicia, reparación y, por cierto, no repetición”.



En ese sentido, tomó cierta distancia respecto de los dichos emitidos por el diputado Giorgio Jackson, quien aseguró a Radio Cooperativa horas antes que “las querellas por Ley de Seguridad del Estado por cierto que van a ser retiradas en el minuto que Gabriel Boric asuma como Presidente, eso es un compromiso, eso no tiene ninguna razón de ser”.



“Estamos en conversación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, vamos a revisar caso a caso como corresponde y en esto es mejor no anticiparse, pero estamos trabajando en ello”, subrayó Boric.