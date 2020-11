Briones cierra la puerta a una eventual nueva entrega del IFE

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo este domingo que no es prioridad del Gobierno una virtual nueva entrega del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). El secretario de Estado anunció que, dado el avance de las comunas en las fases de combate de la pandemia, el esfuerzo del Gobierno tornó hacia subsidios que incrementen el ingreso permanente de las familias.



El secretario de Estado sostuvo en La Moneda que “el IFE fue diseñado de la mano de un momento de emergencia sanitaria extrema, en que por un lado las personas no podían trabajar y no era deseable que fueran. Hoy estamos en una fase distinta, de apertura, paso a paso”, señaló Briones, quien agregó que “la actividad económica ha ido retomándose y lo hemos visto en las cifras de empleo. Hoy nuestra prioridad es el ingreso permanente de la familia chilena, no los de emergencia”.



Eso sí, Briones aseguró que aún se encuentra consciente de que “hay familias que lo están pasando mal, y estaremos ahí”, y anunció que desde el Gobierno “habrán ayudas sociales más focalizadas”.



Asimismo, el ministro se refirió al proyecto de segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, asegurando que hoy en el Gobierno se busca un acuerdo que permita rechazar la iniciativa, para no desfinanciar la reforma a las pensiones.



“Yo invito a ponernos en el escenario de los adultos mayores que esperan una mejora. Debemos pensar en las pensiones de ellos, hoy y mañana. Yo hago un llamado al diálogo, a ponernos de acuerdo, y en eso hemos estado junto a la ministra del Trabajo, primero hablando con Chile Vamos y también con la oposición, porque esto no se puede lograr solos”, dijo Briones.