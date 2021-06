Briones: “Jadue y Lavín representan una mirada miope sobre las libertades”

El precandidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, se refirió este viernes a la suma urgencia al proyecto de matrimonio igualitario, anuncio que hiciera el martes el Presidente Piñera en su última Cuenta Pública.

“La libertad no puede ser solo a medias (…) o creemos en la libertad, o no creemos. No puede ser por parte”, afirmó.



Briones también se refirió a la posición del candidato de la UDI, Joaquín Lavín, quien transparentó su postura contraria a la iniciativa, y al actual alcalde de Recoleta y candidato presidencial comunista, Daniel Jadue.



“Acá la clave de la vieja política y los nuevos ciclos están en juego. Eso es válido para Lavín y también es válido para Jadue. De alguna manera ambos representan una mirada miope sobre las libertades y la forma de hacer política”.



“Jadue puede ser un rostro nuevo, pero tiene ideas que son añejas y que yo creo que no convergen con los nuevos tiempos”, remarcó.