Briones negó pedir salida de Sichel del Gobierno: “Eso lo decide el Presidente”

Durante el debate del lunes con los candidatos de Chile Vamos, uno de los momentos más tensos surgió cuando Sebastián Sichel (Independiente) acusó a Ignacio Briones (Evópoli) de haber solicitado su salida del Ministerio de Desarrollo Social.

El expresidente del BancoEstado hizo el emplazamiento después de que el exministro de Hacienda lo acusara de haberse negado a un acuerdo para ampliar las ayudas económicas por la pandemia del Covid-19.

Consultado por dicho momento, Briones aseguró este martes que “la gente sabe que las decisiones de entrada y de salida de los gabinetes dependen solo del Presidente de la República, no de un ministro”.

“La invitación que hago es que los candidatos seamos transparentes con nuestras posturas. Que seamos leales con los equipos. Cuando uno trabaja en equipo, está en las buenas y en las malas, asumo los éxitos y los errores, pero no me lavo las manos. Menos sugiero que el equipo no quería avanzar en ayudas, mientras que el exministro Sichel decía que sí”, acusó.

Aseguró que Sichel “sabe que para avanzar en las ayudas se requieren leyes. No es la voluntad de quien gobierna, sea el Presidente o un ministro. Y esas leyes suponen acuerdos. Y lo único que Planteé ayer, es que él se opuso a ese acuerdo. Me parece legítimo, pero que lo diga como tal”.

Además, Briones destacó que el IFE de $65 mil fue relevante para empezar a generar nuevos acuerdos: “Ese acuerdo nacional que nos permitió ampliar sustantivamente las ayudas, con un paquete de 12 mil millones. Haciendo que ese IFE de 65 mil pesos, que tanto se cita, que era insuficiente, un mes después estuviera en 100 mil pesos. Eso es avanzar, progresar, ir adelante y hacerse cargo de los aciertos y errores que uno tiene”.

Respecto al debate, el extitular de Hacienda descartó que no se vuelvan a dar ese tipo de ataques personales: “Siempre se va a dar, es natural. Lo que yo digo es que ojalá tengamos más tiempo para proponer, discutir de futuro, presentar a los chilenos un plan de salida, que entregue seguridades en momentos de máxima incertidumbre.

Sobre su rol en la cartera de Estado, aseguró sentirse “honrado de haber sido convocado por el Presidente de la República para encabezar el Ministerio de Hacienda en el momento más difícil de nuestra historia. Dimos todo. Tuvimos muchos aciertos, también cometimos errores. Se me acercan emprendedores que me dicen, ‘si no hubiera sido por el Fogape, por la ley de protección al empleo, estaríamos quebrados en la calle’, me llena de satisfacción”.