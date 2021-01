Briones tilda de “honor” virtual candidatura: “Esto me tomó por sorpresa”

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió este lunes a su opción como precandidato presidencial, representando a Evópoli, señalando que si bien considera un “honor” que su partido lo tome como posible carta para La Moneda, hoy se encuentra dedicado completamente a ser el jefe de la billetera fiscal.

La tendencia dentro de la colectividad trascendió luego de la bajada de la carrera presidencial del senador Felipe Kast, el pasado fin de semana, y tomó fuerza luego de la bajada del diputado Francisco Undurraga, quien habría renunciado a su pretensión de participar en la primaria de Chile Vamos para dejar su lugar al ministro.

“Como yo he dicho y vuelvo a reiterarlo, a mí esto me toma por sorpresa, es un honor grande obviamente que gente del partido, relevante, piense en uno para un desafío como éste. Pero, yo hoy estoy full abocado a ser ministro de Hacienda, estuve trabajando todo el fin de semana en los proyectos de ley que tenemos por delante, así que ese es mi compromiso, soy ministro de Hacienda”, manifestó Briones, quien reconoció que no era un asunto que él tuviese en su horizonte.

“Me honra, me pilla por sorpresa, no es algo que tuviera ni en mi retina, ni contemplado, ni buscando, pero hoy soy ministro de Hacienda, tenemos desafíos bien grandes y es en lo que estoy concentrado”, reiteró, agregando que “tengo que ir hoy a mi oficina a avanzar en varios proyectos de ley que estamos sacando y que son importantes para los chilenos, porque tenemos urgencias que debemos atender”.

Respecto a si ha tocado el tema con el Presidente Sebastián Piñera, Briones manifestó que todos los días habla con el jefe de Estado “sobre distintos temas”, y que Piñera “hoy cuenta absolutamente conmigo, estoy 100% abocado a mi rol como ministro de Hacienda, tengo proyectos importantes en el Congreso que tienen que salir, porque los necesitan los chilenos y chilenas”, destacando entre ellos el Fogape 2.0 y la agenda de mercado.

UNDURRAGA DESISTE DE POSTULAR A LA MONEDA

El diputado Francisco Undurraga desestimó ser precandidato presidencial por Evópoli, luego de que el nombre de Ignacio Briones asomara como opción.

Según consignó Emol, el legislador aseguró que, en caso de concretarse la opción presidencial de Briones, le daría todo su apoyo, apostando por una unidad dentro de Chile Vamos, que ya considera a otros precandidatos, como Francisco Chahuán y Mario Desbordes, por Renovación Nacional, y a Joaquín Lavín y Evelyn Matthei, de la UDI. A ellos se sumaría el independiente Sebastián Sichel.

“Si el candidato es Ignacio, hay que jugársela por la unidad del partido. Yo siempre he buscado la unidad, la unidad de Chile Vamos, la unidad del partido. Él es un hombre liberal, sin dobles miradas, es un tipo culto e inteligente. Está preparado. Él hoy además concita la unidad del partido de cara al consejo general. Y aquí hay que ir en un solo bloque, no son tiempos de divisiones”, reflexionó Undurraga.

“Yo seré la primera persona en estar detrás de él, si es que esto se concreta, y yo espero que se concrete. Y mientras antes se concrete, mejor, porque eso le da más estabilidad al partido, que es súper importante. Nos da la oportunidad de tener otro rostro más aparte de Felipe (Kast), que fue súper generoso en dar un paso al costado, para acompañar a los más de 1.200 candidatos que tenemos. Y además (en caso de tomar una definición pronto), resuelve un tema importante como es el Ministerio de Hacienda. Él lo ha hecho súper bien en Hacienda y él decidirá dónde quiere estar”, añadió.

Eso sí, en caso de tomar el desafío presidencial Undurraga advirtió que debería dejar su cargo como secretario de Estado lo antes posible, considerando que “en febrero parte la campaña para las elecciones del 11 de abril y hay que estar desplegado”.

“A mí mucha gente me llamó para preguntar por mi opción, pero considero que hoy no es tiempo de división, es tiempo de unidad. Yo no juego solo nunca, no entiendo la política así. Nunca he estado para gustos personales”, cerró el congresista.