Briones valoró aprobación del proyecto del Gobierno: “Protege la democracia”

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, manifestó su conformidad por la aprobación en general y en particular, por parte del Senado, del proyecto de ley del Gobierno que busca permitir un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, el cual irá a la Cámara de Diputados.



El secretario de Estado destacó el hecho de “haber aprobado la vía constitucional, y la reforma legal que impulsa el Ejecutivo“, mencionando también que seguir por la vía institucional, sin echar mano a disposiciones transitorias, protege la democracia.



“Lo hemos dicho una y otra vez como Gobierno, no estaba en discusión el 10%, sino el respeto a nuestra institucionalidad, a las formas y las reglas de lo que se debe hacer en una democracia. La reforma constitucional era una reforma que vía una modificación transitoria estaba creando una Constitución paralela”, estimó Briones, agregando que “esta constitución paralela inunda una serie de facultades privativas del Presidente de la República. Estas son todas las que tienen que ver con gasto público, impuestos y seguridad social. Lo que estaba en juego acá es cuáles son los bordes de los poderes del Estado. Cada uno de los poderes tiene mucho poder, pero lo que ninguna democracia sana desbalancea esos poderes”.



Asimismo, el ministro de Hacienda fue consultado a propósito de una indicación que fue declarada inadmisible por parte del Ejecutivo, y que no se discutió, donde parlamentarios de oposición buscaron terminar con la obligatoriedad impositiva para las altas rentas que retiren su porcentaje de fondos de pensiones.



“Fue declarado inadmisible porque los impuestos son una facultad privativa del Ejecutivo. Se han dicho muchas cosas que no tienen asidero en la realidad. Dejemos de inventar cosas, y digámosle la verdad a las personas. Si usted gana 100 y hay un 10% que va a pensiones, después de ello usted paga impuestos si corresponde. Si usted retira el porcentaje que va a seguridad social, es como si no se hubiese pagado el impuesto, por ello no corresponde”, explicó Briones y añadió que “por eso nuestro proyecto no decía nada en el ámbito tributario, lo que impera es la norma general, de pagar impuestos”.