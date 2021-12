“Cachila” Arias: “Clark se comprometió de que hablemos para que con Larrivey sigamos en la U”

“A mí me irritó mucho ver a jugadores de la U tapando bocas. O sea, Junior Fernandes porque juega 15 minutos viene a tapar bocas. ¿Por qué no hizo dos goles en el resto de la campaña y la U se ahorra esto? ¿Por qué no jugó el resto del Campeonato, si fue muchas veces a la cancha y no tocó la pelota?”, dijo en “Los Tenores” el periodista.