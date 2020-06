Cadem: Siches y Lavín comparten el 1° lugar como las figuras mejor evaluadas

La última encuesta Plaza Pública Cadem, dada a conocer este lunes, dio cuenta que la aprobación al Presidente Sebastián Piñera llegó al 24%, acumulando una baja de 5 puntos porcentuales en dos semanas. El rechazo, en tanto, subió al 65% (+1punto).



Al mismo tiempo, la aprobación a la gestión del Gobierno frente a la crisis del coronavirus retrocedió 9 puntos: de 37% a 28%.



El sondeo reveló que, por primera vez en 25 meses, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, comparte el primer lugar en la aprobación de personajes políticos con la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches. Ambos registran un 61% de aprobación.



Más atrás se situaron los alcaldes de Puente Alto, Germán Codina (57%, +1pto); de Providencia, Evelyn Matthei (53%, +5pts) y de La Florida, Rodolfo Carter (52%, +1pto).



Sobre el 40% se encuentran Heraldo Muñoz (47%, +2pts), Felipe Alessandri (46%, +3pts), Manuel José Ossandón (46%, +2pts), Francisco Vidal (45%, +1pto), Mario Desbordes (44%, -2pts), Jorge Sharp (43%, -2pts), Daniel Jadue (42%, +1pto) y Michelle Bachelet (42%, +1pto).



En relación a las preferencias presidenciales medidas de forma espontánea, la lista sigue liderada por Lavín con 6% (-1pto). Le siguen Daniel Jadue (3%), José Antonio Kast (2%), Michelle Bachelet (2%), Beatriz Sánchez (2%, -1pto), Franco Parisi (1%, -1pto), Izkia Siches (1%), Felipe Kast (1%), Manuel José Ossandón (1%), Francisco Vidal (1%) y Heraldo Muñoz (1%). 12% (+1pto) menciona a otro y un 67% (+1pto) asegura que no sabe o no responde.



Sobre las expectativas presidenciales, independiente de las preferencias, el 12% (-4pts) cree que Joaquín Lavín será el próximo presidente de Chile. Le sigue Daniel Jadue (3%, +1pto), José Antonio Kast (1%, -1pto), Michelle Bachelet (1%), Beatriz Sánchez (1%, -1pto), Izkia Siches (1%), Felipe Kast (1%) y Francisco Vidal (1%). Un 8% (+3pts) menciona a otro y un 71% (+1pto) no sabe o no responde.

SITUACIÓN DEL COVID-19

Sobre la situación del covid-19 en el país, un 68% siente temor por la posibilidad de contagiarse con coronavirus, disminuyendo 3 puntos con respecto a la semana pasada y 8 puntos en el último mes.



Respecto al cumplimiento de la cuarentena en la Región Metropolitana, el 72% asegura que ha salido de su casa, y entre ellos, el 80% afirma que siempre ha pedido permiso en la comisaría virtual. Además, el 85% de los encuestados piensa que los chilenos no se toman lo suficientemente en serio la crisis.



Frente a la cuarentena, el 61% (+5pts) está de acuerdo con declarar una cuarentena obligatoria para todo el país por 15 días, el 22% (-4pts) opta por declarar cuarentena solo a aquellas comunas que tienen mayores tasas de contagio y un 16% (-1pto) prefiere mantener las cuarentenas voluntarias estableciendo cordones sanitarios a las comunas más afectadas.



Acerca del año escolar y el retorno a clases, solo un 5% (-4pts) estaría de acuerdo con que vuelvan las clases presenciales en el segundo semestre, un 57% (+2pts) prefiere que no vuelvan y se mantengan las online, y un 34% (+3pts) optaría por dar terminado el año escolar y que todos los estudiantes pasen de curso.



En torno a las medidas para abordar la escasez de alimentos, un 70% (-11pts) está de acuerdo con la decisión del Gobierno de entregar 2,5 millones de cajas de alimentos. Asimismo, si el Gobierno decidiera extender el plan de ayuda de alimentos, el 59% cree que sería mejor traspasar directamente 30 mil pesos a la cuenta RUT, y el 39% cree que sería mejor una caja de alimentos de 30 mil pesos.



Finalmente, un 56% asegura que supo o escuchó hablar de la ampliación del pre y postnatal. Entre ellos, el 93% está de acuerdo con que se extienda el prenatal de 6 a 10 semanas y un 94% lo está con que se extienda el postnatal a quienes se le venza durante la pandemia por todo el tiempo que dure la crisis.



Sobre sus efectos, un 67% está en desacuerdo con que el extender el postnatal afectará las posibilidades de trabajo y desarrollo laboral de las mujeres.