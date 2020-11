Cámara aprobó en general anulación de la Ley de Pesca: Gobierno irá al TC

La vicepresidenta de RN, Paulina Núñez, dijo que “estamos frente a un golpe de estado blando”. Agregó que “si no es eso lo que está detrás de los parlamentarios que hoy osaron presentar un proyecto para no respetar la democracia, entonces estamos frente a qué. Digamos las cosas como son. No fueron capaces de ganar el gobierno y hoy pretenden mandarlo para la casa. No les va a resultar”.