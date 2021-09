Cámara de Diputados aprobó en general despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación

En votación dividida, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que busca modificar el Código Penal para permitir la despenalización del aborto hasta las 14 semanas.



Después de cuatro horas de debate, el proyecto recibió luz verde con 75 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones, de los independientes Pablo Lorenzini (ex-DC) y José Pérez (ex-PR). Ahora volverá a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género para su revisión en particular.



La iniciativa había sido rechazada en esa misma comisión en otra votación dividida, con 6 votos a favor y 7 en contra, por lo que había llegado con informe negativo al hemiciclo.



En dicha discusión había sido decidor el voto de Joanna Pérez, de la Democracia Cristiana, lo que generó una serie de críticas hacia la candidata presidencial de la colectividad, Yasna Provoste, quien se ha manifestado a favor del aborto.



Había expectación sobre como votaría la falange en esta jornada debido a dicho antecedente. Finalmente, solo tres parlamentarios del sector se pronunciaron en contra a la idea de legislar: la mencionada diputada Pérez y sus pares Miguel Ángel Calisto y Jorge Sabag. Además, Manuel Matta y Daniel Verdessi no votaron.



Al inicio de la sesión se vivió un incómodo momento, cuando el diputado Diego Schalper (RN) recibió un rechazo al solicitar un minuto de silencio por las “víctimas del aborto”.



Durante el debate, el parlamentario Matías Walker (DC) señaló que “yo soy partidario de abrir este debate, como ha dicho nuestra candidata presidencial Yasna Provoste, y no cerrarlo. Esta no es una discusión entre buenos o malos, es un tema de derechos humanos de una doble dimensión: desde la mujer, por eso soy partidario de despenalizar en las primeras semanas de gestación, pero también del que está por nacer”.



Mientras, su par Juan Antonio Coloma (UDI), aseveró que “quienes dicen, para tranquilizar sus conciencias, que aquí lo que se busca es simplemente despenalizar, basta con ver y escuchar lo que dicen las personas que promueven esta discusión. Ellos no hablan de despenalización, hablan de aborto libre, gratuito y seguro (…). Es triste ver como se jactan de una posibilidad que no es otra cosa que matar a un ser humano”.



En tanto, una de las impulsoras del proyecto, Karol Cariola (PC), consignó que “la penalización, la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo también es una forma de violencia de género (…). Avanzar en materia de derechos sexuales y reproductivos es avanzar en igualdad de género, reconociendo un derecho humano”.



Además de Cariola, el proyecto fue ingresado al Congreso en 2018 por las diputadas Maite Orsini (RD), Camila Rojas (Comunes), Natalia Castillo (Nuevo Trato), Daniella Cicardini (PS), Cristina Girardi (PPD), Claudia Mix (Comunes), Emilia Nuyado (PS), Camila Vallejo (PC) y Gael Yeomans (CS).