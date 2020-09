Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra jueza Silvana Donoso

Por 73 votos a favor, 52 en contra y 14 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra de la jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, quien presidió la Comisión de Libertad Condicional que en 2016 otorgó el beneficio a Hugo Bustamante, quien es el único imputado en el crimen de la adolescente Ámbar Cornejo.



El abogado Jorge Winter, quien encabezó la defensa de la magistrada, recalcó en el debate que la decisión de la Comisión de Libertad Condicional no fue adoptada solamente por Donoso, sino que por un cuerpo colegiado de jueces.



También advirtió que el informe adverso de Gendarmería de Chile no era vinculante.



El principal promotor del libelo, el diputado RN Andrés Longton, señaló en el debate que “la defensa habla del carácter no vinculante de los informes. Estamos de acuerdo, como las pruebas de los peritos no es obligación para un juez, para dictar un fallo. Pero si es obligación para un juez considerar esos antecedentes”.



“Si no es vinculante, no lo miro. Entonces para qué se hacen, es una pérdida de tiempo, se hacen porque es un elemento sustancial”, reclamó el legislador.



Aprobada la acusación, ahora el libelo pasa al Senado, cámara que actuará como jurado y definirá la permanencia o remoción de la jueza.



Los diputados RN Andrés Longton, Gonzalo Fuenzalida y Daniel Verdessi (DC) integrarán la comisión que formalizará la acusación ante el Senado.

Hasta entonces, Donoso quedará suspendida de sus funciones.