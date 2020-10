Cámara de Diputados rechaza acusación constitucional contra Mañalich

Por 73 votos en contra, 71 a favor y 7 abstenciones, la Cámara de Diputados rechazó la tarde de este martes la acusación constitucional contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich, quien renunció el 13 de junio al cargo.



De esta manera, la acusación no alcanzó el quórum de 78 votos que necesitaba, por lo que no pasará al Senado.



La acusación contenía dos capítulos. El primero establecía que el ex ministro infringió gravemente la Constitución y las leyes al haber dejado estas sin ejecución, colocando en riesgo la vida y la salud de la población. Esto se fundamentaría en medidas insuficientes de prevención de los contagios.



El segundo capítulo apuntaba al ocultamiento de datos y las faltas a la probidad administrativa.



“Esta acusación es precaria, esta acusación es débil, esta acusación es desprolija, esta acusación es extemporánea, esta acusación falta a la verdad al hablar de ocultamiento de datos. Se falta a la verdad al hablar de manipulación de datos, esta acusación no puede prosperar”, señaló el abogado defensor de Mañalich, Gabriel Zaliasnik.



“Ningún país lo ha hecho bien, ninguno lo ha hecho extraordinariamente bien”, dijo el exministro de Salud, tras rechazarse la acusación.

“Es un muy buen resultado para el Gobierno”, remarcó el titular actual de Salud, Enrique Paris, quien llegó hasta la Sala de la Cámara Baja para acompañar a su antecesor.

VOTACIÓN

Jorge Sabag (DC) fue el único parlamentario de oposición que votó en contra de la acusación impulsada desde el Frente Amplio, mientras que los falangistas que se abstuvieron fueron: Gabriel Silber y Daniel Verdessi, así como el independiente, ex DC, Pablo Lorenzini. Tampoco votaron Loreto Carvajal (PPD), Jaime Toha (PS) y los independientes, pertenecientes a la bancada DC, Pepe Auth y Fernando Meza,



La resolución fue duramente criticada por el diputado Giorgio Jackson (RD), quien se manifestó en su cuenta de Twitter. “¡Qué vergüenza! Entre oficialismo y algunos sectores de “oposición” declaran inadmisible la acusación constitucional y dejan libre de responsabilidad política (formal) a Mañalich”, escribió.