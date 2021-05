Cámara interpeló a Prokurica por espionaje del Ejército y polémicos comunicados

La Cámara de Diputados realizó este marte una interpelación contra el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, por las diferentes polémicas relacionadas con el Ejército durante los últimos meses.



El diputado RD Jorge Brito, integrante de la Comisión de Defensa, encabezó la sesión y consultó al secretario de Estado por las labores de inteligencia contra la jueza Romy Rutherford y al periodista Mauricio Weibel, entre otros, por una investigación de corrupción al interior de las Fuerzas Armadas.



“¿Considera usted, señor ministro, que en una sociedad democrática, con Estado de derecho, es razonable que una institución investigada por la Justicia espíe a una jueza que los investiga? ¿Bajo qué supuestos, señor ministro, esto se podría realizar?”, consignó Brito.



Prokurica señaló que “apenas tuve conocimiento de ese tema ordené al comandante en jefe del Ejército una investigación sumaria al respecto y traspasé esos antecedentes al Ministerio Público militar”.



“Hay una respuesta que puedo entregarle en carácter de reservado en la comisión especial de Inteligencia; cuando el Ministerio Público militar revele la información puedo entregársela”, agregó.



Respecto a los controversiales comunicados de la institución castrense, como el dirigida a un programa parodia de La Red o el relacionado con la remoción de la estatua del General Baquedano, el ministro aclaró que “en mi gestión todas las declaraciones que han sacado las Fuerzas Armadas yo las he autorizado y las he visto con anticipación”.



“No hay aquí declaraciones de las ramas de Fuerzas Armadas que se hayan hecho sin consultar, sin tener la autorización del poder civil como es lo que aparentemente usted quiero plantear. He cumplido con la obligación de hacer cumplir y cumplir con la Constitución y las leyes”, agregó.



En esa línea, Prokurica defendió la “honra” del Ejército: “Estas personas no por integrar un cuerpo armado no tienen derecho a la honra. ¿Estas personas por integrar un cuerpo armada no tienen a defenderse, a que quienes integran su rama de las Fuerzas Armadas pueden ser injuriadas, que pueden ser calumniadas, que pueden ser heridas? ¿Eso es lo que usted piensa? Yo creo que no y eso es lo que dice la legislación vigente, que todas las personas naturales o jurídicas tienen derecho a defender su honra, y tienen honra”.