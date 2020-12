Cámara Nacional de Comercio: “Estamos pagando justos por pecadores”

El retroceso de la Región Metropolitana a la fase 2 de Transición, del plan Paso a Paso, no dejó contento al sector comercio.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero, dijo a Emol que la noticia llega como un “balde de agua fría” para el sector.

Según dijo, la industria del comercio estaba “poniendo todo lo que había que poner” en términos de cuidado sanitario, pero “creo que hay una parte importante de la población que no cumplió los protocolos, además del comercio informal. Esos son los que propagan, aquí estamos pagando justos por pecadores”.



“Justo en este momento en que nos íbamos recuperando lentamente y con expectativas muy importante para la Navidad, mejor momento de ventas del año, justo en ese momento, pagando justos por pecadores”, añadió.



Melero sostuvo que, pese a que el comercio formal no podrá operar los fines de semana sí lo hará el informal.

En este sentido, el dirigente remarcó que “de nuevo estamos fomentando a los informales, las autoridades no son capaces de controlar eso, no ejercen sus responsabilidades porque no pueden, probablemente”, dijo, llamando a que las autoridades “evalúen sus medidas, yo creo que no le están achuntando (…). Son medidas ineficaces y poco realistas desde el punto de vista humano”.