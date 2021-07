Cámara se pone a disposición de la Convención: vicepresidentes se reunieron con Loncón

Como una buena señal analizaron los diputados Rodrigo González (PPD) y Francisco Undurraga (Evópoli), vicepresidentes de la Corporación, la reunión que sostuvieron este viernes con la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, donde volvieron a poner a su disposición las capacidades de la Cámara de Diputadas y Diputados.



Tras la conversación, y en calidad de vicepresidente de la corporación, González detalló que “fue muy útil para nosotros saber cómo la Convención está funcionando y para también, la señora Elisa Loncón, conocer la experiencia que tenemos”.



“En relación con el aporte de la Cámara de Diputados a la Convención, quiero decir que no solamente hemos puesto la infraestructura a disposición, desde el inicio, y absolutamente de forma unánime y totalmente voluntaria, sino que además, ya desde los primeros días, antes del funcionamiento, estaba en contacto personal de la Cámara de Diputados asesorando”, añadió.



En esa línea, expuso que “desde el primer día estuvo acá John Smok (oficial mayor de Secretaría), de la Cámara de Diputados colaborando. Quiero señalar sí, muy claramente, que el secretario de nuestra corporación, Miguel Landeros, le hizo presente a la señora Elisa Loncón que dos meses, toda la ayuda y apoyo que esta Cámara le podía ofrecer a las autoridades de Gobierno responsables, de poner en marcha todos los mecanismos administrativos para la Convención, estuvieron a disposición”.



Por su parte, su par y también vicepresidente, Undurraga, comentó que “se nos solicitó conocer en profundidad nuestro sistema telemático, se nos solicitó el ver cómo podíamos ayudarlos en la pedida de palabra desde una sala a otra, porque la mesa dirige en una sala y hay gente en varias salas más. Nosotros estamos desarrollando software que vamos que se los vamos a facilitar y se les contó lo que hacíamos habitualmente, son cosas domésticas, pero que son importantes”.



Asimismo, se le consultó al legislador oficialista sobre la votación de este jueves, donde la Convención terminó aprobando una declaración sobre su postura ante el eventual indulto a los presos del estallido social y a los presos mapuche, desde el 2001.



“Es un acuerdo de resolución, como múltiples acuerdos que nosotros tenemos en la Cámara de Diputados. Es una opinión política y este foro es político, van a construir la Constitución Política de la República de Chile, la propuesta al menos”, analizó Undurraga.



Al respecto, apuntó que “en este país yo creo que no hay presos políticos, yo creo que aquí la Convención Constituyente tiene que dedicarse a, hoy día, ordenar su reglamentación para ver cómo se van a relacionar internamente y posteriormente abocarse a lo más importante, que es por lo que todos votamos, que es para que nos propongan una nueva Constitución”.



“Desde el 2001 a la fecha aquí han gobernado distintos sectores políticos, distintos colores políticos y aquí no hay presos políticos. Hay que ser bien claro en aquello y, por último, la gente que hoy día está siendo procesada, no podemos como Poder Legislativo, al menos es lo que yo señalo y pienso, entrometernos en otro poder del Estado”, expuso.



A ello, sumó que “en la Corte Suprema están dando las garantías porque este es un país democrático, donde efectivamente los poderes del Estado funcionan. Hasta aquí funcionan el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, y la Constituyente tiene que dedicarse y abocarse al mandato popular que se le dio, que es generar una nueva Constitución”.



Finalmente, sobre un posible diálogo con Elisa Loncón sobre el tema, el parlamentario confirmó que “se conversó en términos de que íbamos a tener diferencias políticas, que evidentemente era así, que tenemos que mantener la comunicación para el apoyo”.



“Nosotros no nos vamos a entrometer, y yo como vicepresidente y diputado, no le voy a faltar el respeto a un órgano votado por la ciudadanía, entonces aquí no seamos comentaristas. Aquí nosotros dediquémonos a legislar, ellos dedíquense a construir una nueva propuesta constitucional”, remarcó.