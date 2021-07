Campillai tras reunión con general Yáñez: “No pidió perdón, no hay un perdón de nadie”

Tras mantener una reunión con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, Fabiola Campillai, la mujer que perdió la vista en noviembre de 2019 producto del impacto de una lacrimógena lanzada por la policía, evidenció su tristeza y frustración por la escasa ayuda de la institución en medio de la investigación de su caso.



La mujer, acompañada por su abogada, Alejandra Arriaza, y el diputado Leonardo Soto (PS), se dirigió hasta la Dirección Nacional de Carabineros para conversar con la máxima autoridad de la institución, donde pidió respuestas para favorecer la investigación contra Patricio Maturana, hoy con arresto domiciliario y sindicado como el auto del disparo que la dejó ciega.



Sin embargo, tras la cita, Fabiola Campillai sostuvo que “no esperábamos esto, lo que nosotros queremos justicia y aquí no hay apoyo, no hay nada. Lo único que esperamos es que ustedes, la gente, la prensa, nos siga apoyando porque sin ustedes no vamos a poder tener justicia y en estos momentos, la verdad, la vemos muy lejana”.



“Hay cosas que a una le dan mucha pena y el que no haya justicia para nosotros es terrible, pero sin duda vamos a seguir luchando, vamos a seguir adelante y como ya lo he dicho, no tan sólo con nosotros sino por todas las personas que han sido dañadas por este Gobierno”, añadió.



La mujer apuntó sus críticas también hacia el Presidente Piñera, ya que “para empezar, el principal culpable de todo esto es el Presidente, sin duda él es un asesino, él es el que manda a su gente a reprimirnos en las calles y a disparar como si fuésemos delincuentes”.



En esa línea, acusó que “él nos declaró una guerra, la cual sólo existe en su mente, porque nosotros no tenemos cómo defendernos ante todas las armas que ellos tienen para disparar y todo el blindaje que él les sigue comprando, a pesar de que su pueblo se está muriendo de hambre. Él sigue trayendo carros y armas para Carabineros para que sigan reprimiendo al pueblo y eso no lo podemos seguir permitiendo”.



Consultada sobre si existió un perdón por parte de Yáñez por la situación que está viviendo tanto ella como su familia, Campillai sostuvo que “no, el no dijo nada. Solamente que empatizaba, nada más, o sea, no pidió perdón y no hay un perdón de nadie, de parte de nadie”.



“NO HAN ASUMIDO LA RESPONSABILIDAD”



La abogada Arriaza también se refirió a la reunión sostenida con Yáñez, quien, según relató, dijo que “lleva poco tiempo de haber asumido este el cargo y sin embargo siempre están abiertas las puertas para dialogar con todas las víctimas”.



Pese a ello, advirtió que “él dice que el caso de Fabiola es evidente, empatizó con la familia, con el dolor, sin embargo, justificó bastante el actuar de Carabineros y, a nuestro juicio, no fue categórico en asumir una responsabilidad en la violación de los Derechos Humanos que ha cometido su institución”.



De hecho, también planteó que “la tardanza de esta reunión se debe a que ha existido poca colaboración por parte de la institución en esclarecer los hechos y eso es lo que vinimos a exigir, que exista justicia para Fabiola Campillai, para cada una de las víctimas que han sido agredidas por parte de agentes del Estado chileno”.



“En lo personal la sensación que tengo es que no hay un gran compromiso, hay mucha justificación de la escasez de sus recursos, de las condiciones en que ellos trabajan, sin embargo, no veo que sea enfático en dar respuesta y claridad respecto a nuestras demandas”, complementó.



Asimismo, Yáñez también fue emplazado por la colecta impulsada en redes sociales para recaudar fondos de ayuda a los funcionarios involucrados, investigados, e incluso condenados, por sus actos en medio del estallido social, entre los que está Maturana.



Ante ello, la abogada dijo que “(Yáñez) negó tener vinculación directa a la institución con esta actividad e hizo una denuncia respectiva la Fiscalía correspondiente para los efectos de que inicie las investigaciones para ver quiénes están haciendo un uso malo y un mal uso del logo de la institución”.



El diputado Soto agregó que “esta reunión desde el punto de vista simbólico, es muy importante. Yo creo que Fabiola Campillai es una de las víctimas que recibió toda la brutalidad de la represión policial en Chile y dio un paso de grandeza, y vino la institución donde están alojados todos sus victimarios”.



“Fue una petición que surgió de iniciativa de Fabiola Campillai en búsqueda de justicia y también es un reclamo a la propia institución, de que no ha hecho lo suficiente para poder entregar justicia a su causa. La causa de ella lleva un año y medio y no ha tenido la colaboración activa ni tampoco la grandeza de Carabineros de poner a disposición de los tribunales y del sumario administrativo los elementos para condenar a sus victimarios”, agregó.



El parlamentario argumentó que “hasta el día de hoy no hay una sanción administrativa en Carabineros de Chile, consolidada y ejecutoriada que castigue a los culpables del crimen que ella sufrió. No lo hay. Hay un sumario que está en la etapa final y que el propio general director va a tener que resolver, pero es un sumario donde no se ha investigado completamente este crimen, es parte de la impunidad que está sufriendo la familia de Fabiola Campillai”



“Por eso esperamos que podamos dar pasos más fuertes hacia que el sistema entregue la justicia que legítimamente reclama Fabiola Campillai y la vamos a acompañar. Justicia para ella y para todas las víctimas de la represión policial”, cerró.