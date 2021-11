Candidatos presidenciales se enfrentaron en el último debate televisado antes de las elecciones del domingo

A las 20:10 de este lunes se inició el último debate televisado, organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), que enfrentó a seis de los siete candidatos a La Moneda antes de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de cores de este domingo 21.

Durante dos horas y 35 minutos, divididos en dos bloques, los abanderados abordaron temas como política y gobernabilidad y temas sociales, en el primer segmento, y economía, temas emergentes y cambio climático en el segundo. La instancia fue transmitida en vivo y de forma simultánea a través de los canales asociados (TVN, Mega, CHV, Canal 13, La Red, TV+ y Telecanal).



Participaron los candidatos Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad; Sebastián Sichel, de Chile Podemos+; José Antonio Kast, del Frente Social Cristiano; Yasna Provoste, de Nuevo Pacto Social; Eduardo Artés, de Unión Patriótica y Marco Enríquez-Ominami, del Partido Progresista. El representante del Partido de la Gente, Franco Parisi, se encuentra en Estados Unidos y no ha podido viajar porque dio positivo al Covid. Anatel no permitió su participación vía telemática.

La cita estuvo marcada por la tensión y los cruces entre algunos candidatos. Estuvo moderada por los periodistas Constanza Santa María (TVN), Juan Manuel Astorga (Mega), Macarena Pizarro (CHV) e Iván Valenzuela (T13).

“DOCTOR MIEDO”

Un cruce entre Enríquez-Ominami, y Kast marcó el inicio del debate.



En la primera intervención del espacio, MEO aseguró que “siempre he votado como corresponde y he luchado contra los conservadores. Siempre he estado más cerca de la responsabilidad que de la irresponsabilidad. Y nadie en esta sala puede ofrecer en esta sala sin acuerdos”



“Lo haremos infinitamente mejor que el actual Presidente. Que gobernó con minorías, que se peleó con el Congreso, que se peleó con sus ministros. De marzo a octubre habrá acuerdos”, añadió.



Añadió que “estamos en la primera vuelta, no se elige Presidente el próximo domingo, no le mientan. Se va a elegir a quien pase a segunda vuelta a enfrentar a ‘Doctor Miedo’, José Antonio Kast, quien ha manipulado esta elección bajándole el nivel y la intensidad con propuestas de miedo”.



“Yo quiero orden y seguridad. Y en eso estamos de acuerdo que requiere libertad, pero con dignidad. No se es libre con un sueldo mínimo de 337 mil pesos”, sentenció.



Posteriormente, Kast sacó una bandera de Cuba e indicó: “Quiero mostrar esta bandera y decirle a todo el pueblo cubano que estamos con ellos. Que en algún minuto se hará la libertad para cada uno de ustedes. El debate hoy día es de futuro, de presente, no del pasado”.



“Y seguramente voy a aparecer en intervenciones de Marco Enríquez-Ominami. A mí Marco Enríquez me cae muy bien fuera de los debates. En los debates le baja una obsesión, una necesidad especial de aludirme”, agregó.

LOS APOYOS DE BORIC A CASTRO Y MADURO

El candidato presidencial de Chile Podemos+, Sebastián Sichel, emplazó a su rival de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, por sus antiguos apoyos a Fidel Castro, a Nicolás Maduro y por reunirse con Mauricio Hernández Norambuena, alias “Comandante Ramiro”, uno de los autores intelectuales del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991.



Sichel hizo los emplazamientos tras una declaración de Boric sobre gobernabilidad, donde el diputado llamó a acabar “con la lógica del sistema AFP y entregar pensiones dignas, con una base sobre 250 mil pesos y poder aumentarlo a 400 mil pesos. La candidata Provoste propone algo parecido con una diferencia pequeña en cifras, pero creo que podemos llegar a acuerdos al final respecto a los puntos grandes”.



“Los acuerdos que se requieren y la gobernabilidad para combatir el narcotráfico, que tiene asediada a las poblaciones en Chile, no solo en Santiago. Gobernabilidad en la crisis climática, que no solo tiene preocupados a los jóvenes sino que a toda la humanidad. Esa es la gobernabilidad que proponemos. Porque venimos de los movimientos sociales (…) y porque estamos disponibles para sentarnos con quienes piensen distintos a nosotros para construir acuerdos que nos permitan construir un Chile más justo”, agregó el militante de Convergencia Social.



Sichel exhibió unos papeles impresos con antiguos tuits del parlamentario: “Gabriel me gustaría creerte y muchas veces te creo. Mi problema es la gobernabilidad que garantiza un grupo que no solo apoya a Nicaragua y después tiene que pedir disculpas. Sino que tu mismo, votaste en contra de la Ley Antibarricadas. No sé si has pasado por una población y lo que significa una barricada para alguien que llega de noche y no puede entrar. Y que hay baleos de narcos en esas mismas barricadas y gente que trabaja no puede dormir tranquilo”.



“También celebraste a Fidel Castro, ‘hasta siempre comandante’, un dictador que 50 años prohibió la democracia en Cuba. También celebraste a Maduro, y te arrepentiste. ‘Fuerza Maduro carajo’, así literalmente. También hiciste algo que para mí es una tragedia, visitaste a un asesino de un senador en democracia, Jaime Guzmán”, añadió.



“Para mí, el ‘cordón sanitario’ a la violencia tiene que ser siempre. No arrepentirse después. Estar del lado de los débiles y no de aquellos que atenta. Y todavía no entiendo como se negocia con terroristas en La Araucanía que tienen armas, incendian gente, amenazan con M-16, ahí la fuerza del estado de derecho tiene que proteger a los más débiles y no a Llaitul y a aquellos que tu proteges”, cerró Sichel.

“NICOLÁS TIENE 2 PAPÁS”

Parte del último segmento del primer bloque estuvo marcado por el libro “Nicolás tiene 2 papás”, exhibido por la periodista Constanza Santa María para que todos los candidatos dieran su opinión sobre materia de género.



Y si bien casi todos se mostraron a favor del texto, el único que puso reparos en su momento al mencionado libro fue el representante del Frente Social Cristiano, quien defendió la “libertad de derechos educativos”, asegurando que los papás tienen el derecho de elegir el proyecto educativo para sus hijos que el Estado está vulnerando”.



Tras la intervención, Kast fue criticado por Sichel, quien lo acusó por su idea de que una “familia plena” está compuesta por un padre y una madre: “Me cuesta entender que alguien crea que solo un padre y una madre pueden hacer niños normales, yo sería un niño anormal si me crió mi madre sola y no tuve imagen paterna”.



“La familia tiene que ser protegida en su diversidad y tiene que ser enseñada esa familia en su tema educativo. Sino mañana, lo que le vamos a decir a niños que fueron criados por dos padres, o una madre sola, o un abuelo, es que parece ser que no son plenos como dice el programa de José Antonio Kast, o que no tienen una vida plena”, agregó.

ARTÉS Y LOS EMPRESARIOS

El candidato de Unión Patriótica, Eduardo Artés, agradeció que su programa “le produzca un gran temor” a los empresarios e inversionistas y lanzó una crítica a Kast.



Consultado sobre las discrepancias que genera su programa en el sector privado, Artés aseguró agradecer “que les produzca un gran temor, sobre todo a los monopolios. Aquellos que le han colocado ruedas a la economía del país, aquellos que se llevan los recursos a las Islas Vírgenes o a Panamá, como otros. Hacen sus negocios truchos a espaldas del país”.



Entonces añadió: “¿No es así señor Kast? Es muy bueno que les produzca temor. Ojalá les produjera pánico, porque queremos que ellos dejen de tener esas prácticas”.



“Sin embargo, lo que está planteado hoy día, es un gobierno que no va a durar más de un año y medio, a nuestro entender, hasta que no se ponga en consonancia a lo que plantee la Convención. Y este gobierno va a ser un gobierno de emergencia, y que no va a tener otra posibilidad de trabajar con los instrumentos que hoy día están, y el presupuesto que va a quedar amarradito”, agregó.

BORIC Y ACUSACIÓN DE ACOSO

Boric abordó la denuncia por un eventual caso de acoso a una mujer ocurrido en 2012 y que fue reflotado por el sitio web El Líbero.



“Hubo una acusación en los últimos días. Yo sé que usted dio una entrevista en Chilevisión el día sábado, donde le dijo que no había cometido acoso. ¿Podría aclarar ese punto?”, le preguntó la periodista al diputado frenteamplista.



El candidato respondió que “dado lo sensible de un tema de estas características, quiero ser claro que estoy totalmente disponible a toda investigación, ya sea en sede judicial o mediante los protocolos que han establecido nuestras compañeras feministas”.



“Dicho esto, yo digo que no tengo nada que esconder, jamás he cometido acoso. Y sin embargo, también tengo el deber de reflexionar, y yo imagino que todos, respecto a situaciones machistas, comentarios machistas, que pudimos haber cometido en el pasado, que tanto antes como hoy día no son correctos”, agregó.

“¿USTED ES CASADA?”

Un tenso momento se vivió en el segmento “temas emergentes” del segundo bloque.



La periodista Macarena Pizarro le consultó a Kast respecto a una medida que aparece consignada en su programa, la cual habla de beneficios sociales para parejas casadas. Luego, dio a conocer una estadística importante respecto de las mujeres divorciadas y madres solteras.



Pizarro le preguntó: “¿Por qué el Estado tendría que invertir en dar beneficios a quienes tienen la ventaja de ser dos, y entre dos criar a sus hijos, respecto de mujeres que crían solas y sacan adelante a sus hijos sin ayuda?”



El candidato le inquirió: “¿Usted es casada?”. La periodista le respondió que era divorciada, y que eso “no tenía ninguna importancia para este debate”.



“¿Ha postulado alguna vez a un proyecto Fosis?”, le consultó Kast. “No lo necesito afortunadamente”, respondió Pizarro. “Porque usted es privilegiada igual que yo, pero hay miles de mujeres que están casadas que son pobres y vulnerables”, aseveró Kast.



“Hay muchas mujeres hoy que están casadas y no pueden postular a un programa Fosis, a un programa de perfeccionamiento porque son jefas de hogar. Todas las jefas de hogar requieren de más apoyo, y eso lo hemos dicho siempre, y está en el programa”, continuó el presidenciable. “¿Por sobre las solteras?”, remarcó Pizarro.



“Vamos a apoyar a las mujeres por igual y con los mismos beneficios, porque hoy hay discriminación arbitraria hacia algunas”, añadió el candidato.

KAST Y TERMOELÉCTRICAS A CARBÓN

Kast protagonizó también una polémica durante las preguntas relacionadas con medioambiente.



Macarena Pizarro le preguntó por sus ideas de generar nuevas termoeléctricas a carbón “de alta calidad”, ante lo que el aspirante a La Moneda la interrumpió y negó que dicho punto existiera en su programa.



“Yo voy a decir lo que dice su programa en esta materia. Usted rechaza una salida acelerada de las centrales térmicas y dice por supuestas razones climáticas. Que se van a adoptar medidas, pero solo en el caso que se valide la postura climática dominante. Y hasta ahora eso no se aprecia. Dice que va a eliminar el carbón de mala calidad, pero va a construir nuevas termoeléctricas a carbón de alta calidad”, destacó Pizarro.



Kast la contradijo y la emplazó a leerlo textual. “Aquí la esperamos”, indicó el aspirante a La Moneda, pidiendo un “fast checking, porque no lo dice”.



Entonces, la periodist leyó el extracto: “Punto 385: ‘Toda nueva termoeléctrica’. ¿A qué se refiere entonces? ¿Nueva desde cuándo?”, ante lo que el líder del Partido Republicano respondió “nueva de los gobiernos de Bachelet”, lo que generó risas entre algunos de los candidatos.



“Dice que toda nueva termoeléctrica que cumpla las regulaciones deberá usar carbón de alta calidad. O sea, usted dice que va a haber termoeléctricas a carbón, de alta calidad, pero a carbón”, reiteró la periodista.



Finalmente, Kast zanjó el tema indicando: “Si lo dijera, lo rechazo, no vamos a hacer ninguna”, añadiendo que “reconozco un programa de 826 puntos. Si hay uno que tenga algún problema, uno lo puede modificar”.



“Alégrese usted que si decía eso, yo no quiero abrir ninguna termoeléctrica. Yo no soy como los gobiernos de Bachelet, que se dedicaron a abrir termoeléctricas, donde había lobby de las personas de su partido”, sentenció el exdiputado, apuntando a la abanderada de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste.



“El programa dice en tres ocasiones que existe el cambio climático”, añadió Kast.