Carabinero de franco frustró violento portonazo a mujer en Maipú: delincuentes huyeron

Un carabinero de franco frustró un violento portonazo a una mujer y sus hijos en la comuna de Maipú, luego de que fuera abordada por tres individuos provistos con armas de fuego para amenazarla.



El hecho ocurrió cerca de las 22:30 horas de este martes en Avenida Las Parcelas, donde los delincuentes, quienes llegaron en un furgón con encargo por robo, interceptaron a la víctima, aunque no contaban que sus gritos alertarían rápidamente a los vecinos del sector.



La víctima relató que “presentí, por la bajada de velocidad que ellos tuvieron (que iba a ser víctima de un portonazo), y tiré las llaves, más que nada, no porque se llevaran el vehículo, sino que porque mi hija y sobrina estaban adentro. En ese momento tiro las llaves, me devuelvo a sacar a las niñas y en ese momento bajan tres personas, tres delincuentes”.



“Dos de ellos venían con armas y el tercero con un destornillador (…) me agarra a patadas en el suelo, que le entregue las llaves y yo le decía que no las tenía. Yo creo que vieron tanta gente que no sabían en realidad quién era el conductor del vehículo”, agregó.



Gracias al ruido, uno de los vecinos, un cabo primero de Carabineros, se percató de lo que sucedía y procedió a salir de su domicilio, identificándose como policía y siendo, posteriormente, apuntado por uno de los antisociales con su arma de fuego, por lo que también sacó su arma debidamente inscrita.



Tras algunos disparos para frustrar el robo con violencia por parte del funcionario, los involucrados decidieron subir al vehículo para darse a la fuga, donde, según el teniente Luis Hernández, oficial de ronda Prefectura Rinconada, una de las víctimas resultó “lesionada, pero con lesiones de carácter leves, producto de un empujón que le efectuó uno de los antisociales, y la sustracción de dos teléfonos celulares desde el interior del vehículo”.



Posteriormente, en Avenida Las Torres con calle Travesía, en la comuna de Estación Central, Carabineros encontró el vehículo involucrado, el que se encontraba abandonado en dicha intersección, con varios impactos de bala, por lo que no se descarta que alguno de los antisociales esté herido, y se mantiene un monitoreo de los centros asistenciales.



El fiscal de turno instruyó que personal del Laboratorio de Criminalística (Labocar) y del Departamento OS9 quedara a cargo de las pericias, tanto para analizar el vehículo encontrado como las pistas en el sitio del suceso.