Carabineros revela diálogo entre funcionarios tras ataque a Denisse Cortés

Carabineros entregó un nuevo antecedente respecto al ataque que le costó la vida a la estudiante de Derecho, Denisse Cortés, con el que reafirman su versión sobre que se trató de un fuego artificial lanzado contra efectivos policiales el pasado domingo en el centro de Santiago, en medio de la marcha por la resistencia mapuche.



En un video, donde solo se escucha un audio y se puede leer su transcripción, sin imágenes de apoyo, muestran lo que sería la conversación de los uniformados ubicados alrededor de la mujer, mientras era atendida por brigadistas de salud a la espera de la ambulancia que la trasladó posteriormente a la ex Posta Central, donde perdió la vida.



“Para constancia, J-24. Está en el suelo. Está sangrando. Está sangrando la señorita. Para constancia, estaba con los manifestantes a un costado del J 024 (vehículo policial). Sería alcanzada por… se solicita ambulancia”, comienza diciendo quien sería un uniformado, en un audio que se corta precisamente cuando mencionaría el objeto que golpeó a la estudiante de Derecho y miembro de la Defensoría Popular.



Insistiendo en que se encontraban a un costado del “J 024”, en el costado norte de la Alameda, otro funcionario le responde “sáquela hacía atrás, hacia el poniente y la trasladan en un carro inmediatamente a la señora, y la sacan a zona seguridad. Inmediatamente”.



Posteriormente, cuando ya se habrían puesto en contacto con una ambulancia del SAMU, se escucha otra conversación, donde un policía comenta “mi comandante, estamos acá, en Portugal con Alameda, cerca de la 44. Portugal con Alameda”.



Haciendo un nuevo llamado a la evacuación de Cortés, de 42 años, se consulta nuevamente por las “circunstancias de la lesión de la señora”, ante lo que responden que “la señora se encontraba al costado norte entre Portugal…(se corta la transmisión) Un fuego artifi… (otra vez se corta el diálogo)”.



“Mi coronel, conforme a lo que comunica el 43 de la sección 18, a la señora le cayó en el rostro, la explotó, una bomba de ruido. Una bomba de ruido. Cayó al suelo y empezó a sangrar”, explica otro uniformado.



“La señora se acercó a hablar con personal policial a un costado del J-024, momentos en los cuales es lanzado por individuos un fuego de artificio, bomba de ruido, la cual explota encendida, cayendo al suelo”, aclara otra de las voces.



Consultado sobre la situación de Denisse, insisten en que la saquen del lugar a una “zona segura, hacia el sector poniente. Jara, hazte cargo de eso, 209 Jara, hazte cargo de eso”, aunque aquella orden no pudo llevarse a cabo, ya que “estaría empezando los tratamientos, tratamiento de la persona por parte de paramédico acá en el lugar”.



“Es imposible movilizarla, están haciendo el movimiento ahí, ya que sería en el cuello (la herida)”, añade, ante lo que le responden que “hágale presente que es mejor que salga del lugar, o si no pueden resultar lesionados por los manifestantes”.



Finalmente, según la policía, a 10 minutos de haber ocurrido el hecho se notifica la información de la ambulancia que llegó al lugar para poder trasladar a Denisse, aunque no logró soportar la gravedad de sus heridas, perdiendo la vida horas más tarde, dando paso a una investigación de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones para aclarar los hechos.