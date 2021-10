Carlos Montes y gobierno de Piñera: “No entendió los cambios del país”

El senador Carlos Montes (PS) se refirió este jueves a la gestión realizada por el Presidente Piñera y su equipo, al menos durante el tiempo en el que se ha desarrollado este segundo mandato. Aseguró que su legado será un “mal gobierno teniendo muchos recursos”.



“Para la historia va a quedar como un gobierno que llegó tarde. Llegó mal y no entendió los cambios del país. Nunca estuvo realmente dispuesto a conversar los temas nacionales abiertamente”, manifestó el parlamentario en el marco del programa Profundidad de Campos, de TV Senado.



Luego hizo hincapié en un factor que -apuntó-fue clave en la actual gestión del Mandatario: “Los mayores errores fueron el año 2020 en relación a la pandemia, que no entendió lo que significaba y eso generó un descontrol, los retiros y una serie de cuestiones producto de una mala dirección”.



Respecto a la acusación constitucional contra el Jefe de Estado, que está siendo examinada por una comisión revisora, Montes deslizó que no existe mucha seguridad respecto al futuro del libelo: “Eso está por verse. Veremos. En todo caso queda muy poco tiempo, quedan muy pocos meses y después de las elecciones es medio ‘no significativo’ lo que ocurra porque después ya estamos en otro camino, en otra línea. Veremos”.



En otro tópico, y consultado por las elecciones presidenciales, aseguró que como conglomerado tienen su abanderado definido. “Hay un conjunto de personas que sienten cierta identidad con el programa y con las ideas que ha planteado Boric y otros que no (…) pero hay un compromiso con Yasna Provoste de parte del Partido Socialista porque por eso fue a primarias, que tiene que cumplirse. En la vida política quien no cumple sus compromisos, afecta muchísimo”, comentó el senador, haciendo una alusión indirecta al apoyo que mostró la diputada Maya Fernández al candidato de Apruebo Dignidad.