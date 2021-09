Carozzi buscará cambiar su nombre luego de polémica con La Red

La empresa Carozzi convocó a una junta extraordinaria de sus accionistas con el fin de proponer la modificación del nombre de la empresa que buscará agregar la sigla ECSA para ser usada como nombre de fantasía para casos de publicidad.

En el documento presentado ante la Comisión del Mercado Financiero (CMF) se indica que la citación es para el próximo miércoles 29 de septiembre.

La convocatoria se conoce en medio de la polémica que protagonizó la empresa con el canal de televisión La Red, que acusó a Carozzi de retirar avisos publicitarios debido a la transmisión del documental “La Batalla de Chile”, el cual fue emitido por primera vez en televisión abierta desde el término de su filmación en 1975.

Carozzi no tardó en responder y señaló que aquella aseveración “es completamente falsa y no entendemos su objetivo”. Sin embargo, más tarde emitirían un nuevo comunicado de prensa donde se indicó que la agencia publicitaria Initiative, no respetó los lineamientos de la empresa de no publicitar programas políticos.

“En este caso en particular nos encontramos frente a un error cometido desde la agencia externa de medios, Initiative, que no respetó nuestros lineamientos previamente conocidos por ellos, hecho que lamentamos profundamente”, declararon.