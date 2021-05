Carter dice que planteó a Lavín evaluar una condonación al CAE: “Lo estamos estudiando”

Rodolfo Carter, vocero de la campaña presidencial de Joaquín Lavín, manifestó algunos de los lineamientos en los que se enmarcará la carrera del exalcalde de Las Condes hacia La Moneda, señalando que una mirada social será prioritaria, poniendo fin a una política de desconexión de la centroderecha con la ciudadanía.

En conversación con Radio Universo, el edil de La Florida hizo referencia a la pérdida de la clase media en las últimas elecciones, que fueron una debacle para el oficialismo, que no consiguió el tercio necesario en la convención constitucional. Algo que buscaría subsanar en esta ocasión con un cambio de actitud.

“No podemos ser gobernados por un solo sector político. Choca que a la clase media le hablen con una papa en la boca y uno puede aportar una mirada distinta”, fue la crítica que realizó Carter, agregando además que “se tiene que terminar el ‘segundo piso’ de La Moneda” ya que “hoy día Chile está buscando liderazgos más horizontales”.

En ese sentido, Carter también abordó sus duros dichos en contra de otros presidenciables de Chile Vamos, en los que esgrimió que Sebastián Sichel (Ind.) era un candidato “inventado” y que Ignacio Briones (Evópoli) sería “parte del problema”.

“Nos tenemos que acostumbrar a las diferencias. Cuando hablé todavía no asumía esta responsabilidad. Vivimos en un país y en un sector político donde se piensa pero no se dice”, sostuvo Carter, agregando que a pesar de lo que se comentó, él siente que no fue “tan duro” y que Lavín no lo recriminó por sus declaraciones.

Dentro de los contenidos de un posible programa, incluso, Carter comentó que se ha tratado en el seno de la campaña proyectos como la eventual condonación del Crédito con Aval del Estado, señalando que están en línea con, al menos, debatirlo.

“Desde anoche lo estamos estudiando, lo estamos analizando, responsablemente. Nos tenemos que atrever a abordar el tema del CAE (…) Lo conversé con el equipo de Joaquín y tenemos que ponerle lápiz. Creo que Mario Desbordes está en lo correcto. Soy partidario de eso”, expresó, agregando que “este es un tema súper sensible para las familias que se endeudaron”.