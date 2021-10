Caso Ancalao: Fiscalía buscará ubicar a personas que figuran entre firmas falsas

Un importante antecedente fue dado a conocer sobre la investigación que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte realiza contra el ex candidato presidencial de La Lista del Pueblo, Diego Ancalao.

A fines de agosto, el Servicio Electoral ingresó una denuncia por delito electoral y falsificación de instrumento público contra Ancalao, acusándolo de presentar 23.135 firmas presuntamente irregulares para su inscripción en la carrera a La Moneda.

Los patrocinios aparecían certificados por Patricio Zaldívar Mackenna, quien falleció a inicios de este año y cuya notaría cerró en 2018. Además, el Servel apuntó en la denuncia que 9.265 de las firmas fueron realizadas en un solo día.

Si bien Ancalao dijo en un principio que también fue víctima del engaño y se querelló contra uno de sus colaboradores, se dio a conocer un antecedente que podría complicarlo.

La pesquisa encabezada por el fiscal Xavier Armendáriz comenzará a realizar una difícil tarea: ubicar a las personas que aparecen entre las 23 firmas falsas para interrogarlas.

Por entregar falso testimonio en la firma de un candidato independiente, el aspirante a La Moneda arriesga penas desde presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de una a tres UTM. En tanto, el delito de falsificación de documento público tiene penas de presidio menor en sus grados medio a máximo.

Anteriormente, Ancalao sindicó como responsable de la situación a Iván Wladimir Rojas Hernández, afirmando que le pagó $3 millones para la recolección de firmas.

Sin embargo, Rojas Hernández se defendió en T13 señalando que consiguió a un intermediario de “un notario que se iba a saltar las reglas” pero que “debía existir” y calificó al otrora abanderado presidencial como “un tránsfuga” que “estaba consciente de lo que estaba haciendo”.

“A mí me dijeron que necesitaban legalizar firmas (…) Uno siempre conoce las gentes que se salta las reglas, y el notario que supuestamente yo busqué era un notario que se iba a saltar las reglas, pero que en rigor debiera existir (…) no uno muerto, no tenía idea de que el supuesto notario no existía, porque si yo llego a saber esto no me meto en esta cuestión”, señaló.

“Un conocido del lugar donde yo estaba, me dice que hay uno que es certero (…), y me dan el número, el nombre de un intermediario. No conocí jamás notario alguno, yo conocí a un intermediario al que conocí el mismo día que conocí a esta gente”, añadió el acusado, asegurando que no recibió “un peso” por la acción.