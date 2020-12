Caso Catrillanca: Imputado aseguró haber recibido instrucciones para mentir

El excarabinero Carlos Alarcón declaró por más de tres horas este miércoles ante el Tribunal Oral en lo Penal de Angol por el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, ocurrida en noviembre del 2018 en Temucuicui.

Alarcón, quien es el único imputado por el homicidio del comunero, declaró haber recibido instrucciones por parte de los coimputados en la causa, Manuel Valdivieso y el abogado Cristián Inostroza, tambien parte de la policía uniformada, para mentir en su declaración después del incidente.



Asimismo, confirmó haber disparado al tractor en el que viajaban Catrillanca y un adolescente de entonces 15 años, descartando que en dicho momento hubiese “fuego cruzado”.



“Desde el principio dije que me hacía responsable y que iba a ir con la verdad en todo momento. Me dicen que no, que me quede tranquilo, que me estaba esperando el asesor jurídico”, aseguró. Y agregó, que “yo le conté (a Inostroza) tal cual había sucedido el procedimiento, todo lo que hicimos, y nos dice ‘ya muchachos, van a ir a prestar declaración a la fiscalía y tienen que decir que ustedes fueron atacados desde los lados del camino, que hubo fuego cruzado, que el tractor se cruzó en la línea de fuego, que ustedes nunca apuntaron”.



Además, Alarcón aseguró que Valdivieso habría ordenado eliminar las cámaras corporales que se utilizaron en el procedimiento.



“Yo me tomaba la cabeza su señoría, yo decía esto no está bien, no es así, no está bien, esto se va a saber y va a ser peor”, acotó el ex-sargento, agregando que Valdivieso le habría contestado “Haz lo que se te está diciendo ¿O te quieres ir a la cárcel?”.



La declaración del imputado despertó la reacción de la defensa de los coimputados, que solicitaron que se anulase la declaración del ex-uniformado, petición que no fue considerada por el tribunal.



Además, se informó que el ente persecutor solicitó la mayor sanción para Alarcón, que consta de 10 años y un día de presidio por el homicidio simple de Catrillanca, y cinco años y un día por el homicidio frustrado del adolescente. Para Valdivieso la petición fue de tres años y un día más una multa de 21 UTM por infidelidad en la custodia de documentos, y de 300 días de presidio con una multa de 6 UTM por obstrucción a la investigación, mientras que para Inostroza la pretensión es de 300 días de presidio, una multa de 17 UTM y seis años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión por el delito de obstrucción a la investigación.