Caso Enjoy: Bellolio asegura que acusaciones contra Piñera carecen de fundamento

El vocero de La Moneda, Jaime Bellolio, se refirió al denominado caso Enjoy y la presunta vinculación de dichos casinos con el Presidente Sebastián Piñera, asegurando que las acusaciones en su contra carecen de fundamento.



“Quiero decirlo de forma fuerte y clara, el Presidente Piñera no tiene ni ha tenido ningún tipo de relación de ninguna naturaleza ni con Enjoy ni con ningún casino, por tanto, todas las acusaciones que se han hecho en este sentido carecen absolutamente de algún fundamento”, afirmó el secretario de Estado.



Asimismo explicó que “hay dos cosas distintas, una es la discusión que acabo de decir y vuelvo a repetir, el Presidente Piñera no tiene ni ha tenido ningún tipo de relación, ningún tipo de interés con ningún casino ni tampoco con Enjoy, por tanto, las acusaciones que se levantan no tienen fundamentos”.



“Otra cosa es lo que ha hecho la Superintendencia de Casinos, y es ella misma la que ha explicado la razón que fundamentó el hacer ese decreto que obviamente es a raíz de la pandemia (…) y esa es una explicación que le compete no al Gobierno sino que a la Superintendencia de Casinos”, enfatizó.



Bellolio sostuvo que “durante la pandemia se han tomado muchas distintas ayudas, muchas distintas decisiones, algunas de las cuales tienen que ver, en este caso, con la Superintendencia de Casinos, que no le compete al Gobierno, y otras sí le ha competido al Gobierno, en donde ha significado por ejemplo que algunas deudas sean postergadas (…)”.



“El Presidente Piñera no tiene ni ha tenido ningún tipo de relación ni ningún tipo de interés con absolutamente ningún casino, y por tanto todas esas acusaciones, carecen absolutamente de fundamento”, cerró.