Caso Tomás Bravo: pericias determinarían restos biológicos de terceros

La tarde de este viernes la familia de Tomás Bravo y sus abogados acudieron a la Fiscalía Regional del Biobío para sostener una reunión para conocer los nuevos antecedentes del caso.



Después de la cita con el Ministerio Público, el abogado defensor de la familia paterna, Cristián Echaiz, ratificó que las pericias determinaron la presencia de restos biológicos de terceras personas en el cuerpo del menor, hallado muerto el pasado 26 de febrero en Caripilún.



“La reunión de hoy día fue estrictamente informativa, no se entregó ningún antecedente nuevo que en el caso mío como abogado querellante no haya tenido conocimiento con anterioridad a la reunión”, explicó.



“Efectivamente existen algunos antecedentes de hallazgos de algunos restos biológicos, pero esa es una información que fue informada oportunamente por la PDI, en un informe de principios de marzo y que está en conocimiento nuestro desde hace un mes. Entonces no es una información nueva”, agregó.



“Además del menor, hay antecedentes de que hay (restos biológicos) de terceras personas”, detalló el abogado



“Cuando comenzó esta investigación habían muchas líneas que se estaban trabajando. Hoy día hay más de una, pero cada vez son menos las alternativas. Hay una cantidad importante de interrogantes que están respondiendo de manera científica y yo creo que en el caso nuestro estamos abordando de qué forma se va corroborando la teoría nuestra, que hemos planteado desde el día uno… que efectivamente hubo participación de terceros en lo que le ocurrió al menor”. agregó.



En tanto, el padre del niño, Moisés Bravo declaró que “no hemos podido tener respuestas concretas, nos vamos un poco disconformes en ese sentido. Es muy duro el hecho de haber esperado cuatro meses y todas las veces venir a pedir respuestas que no pueden ser entregadas. Sí sabemos que se está trabajando, se están haciendo muchas pericias, muchos exámenes”.



La Tercera informó que las pericias entregadas durante esta jornada corresponden a las realizadas por una especialista del Servicio Médico Legal de Santiago, Vivian Bustos.



De acuerdo al citado medio, el reporte es completamente opuesto al realizado por el SML de Concepción que registraba muerte natural: “La perito encontró en la ropa de la víctima, en diferentes partes, fluidos que darían cuenta de un ataque sexual previo a su fallecimiento”.