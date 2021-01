Casos de Covid-19 en el país superan los 600 mil

El Ministerio de Salud (Minsal) reportó este lunes 1.923 casos de Covid-19, de los cuales 1.395 corresponden a personas sintomáticas, 489 no presentaron síntomas y 39 resultaron positivos al test PCR, pero no fueron notificados.



El total de contagios subió a 602.028. De estos, 13.572 son contagiantes activos y hay 571.674 recuperados.



En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), en las últimas 24 horas no se registraron fallecidos por causas asociadas al coronavirus, situación que no se daba desde el 25 de marzo pasado y que se explica por el fin de semana largo. El total de víctimas se mantiene 16.443 en el país.



Al respecto, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, dijo que los cero fallecidos reportados “obedece a una disminución del número de inscripciones ingresadas en el Registro Civil, producto de la fecha de Navidad y fin de semana”.



A la fecha, 734 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 580 están con apoyo de ventilación mecánica y 59 se encuentran en estado crítico. Hay 273 ventiladores disponibles.



Este domingo se informaron los resultados de 23.491 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 6.360.376 test analizados a nivel nacional. La positividad fue de 8,81%



Hay 139 residencias sanitarias con 9.636 cupos, de los cuales 4.007 se encuentran ocupados.