Castro acudirá a Contraloría por cumpleaños en Minsal y pide renuncia de Daza

Con evidente molestia reaccionó el diputado Juan Luis Castro (PS), luego de que un funcionario denunciara una supuesta fiesta de cumpleaños realizada en las dependencias del Ministerio de Salud, a la que incluso habría pasado el titular de la cartera, Enrique Paris.



La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, salió a explicar la situación y aseguró que no se trataba de un evento de esas características, donde se acusa de haber incumplido no solo las normativas sanitarias, sino que también los aforos. Aseguró que Paris solo pasó a “saludar a una persona que estaba de cumpleaños”.



Castro apuntó que “los hechos que hemos conocido son de tal gravedad, que esto es como el padre Gatica, predicas y no practicas. Lo mínimo que le pedimos a la máxima autoridad sanitaria, es cumplir lo que le pide a la población, y si resulta que se empiezan a celebrar cumpleaños en dependencias del propio Ministerio de Salud, con invitaciones, sin aforo, con todas las rupturas de lo que significa un protocolo, ¿qué le podemos pedir a la población?”.



Es por ello que además anunció que acudirá a la Contraloría para investigar el hecho, ya que “esto es muy grave y por eso yo voy a ir a la Contraloría para que definitivamente terminemos con los privilegios porque esta semana ha sido el palacio del pituto”.



“El jefe del gabinete del ministro del Interior, que puede autorizar viajes al extranjero con resultados de contaminación de una guagua; el señor dueño de la Clínica Las Condes, que se coloca la tercera dosis; y ahora los cumpleaños del Ministerio de Salud porque entre ellos claramente no hay cornada. Entre bueyes no hay cornadas y eso es inaceptable, y por eso la Contraloría dará la última palabra”, ejemplificó.



Asimismo, apuntó también sus cuestionamientos a la misma Paula Daza, asegurando que esto “ya parece una teleserie porque resulta que hemos tenido conflictos de interés en el Gobierno, en una clínica privada, abusos reiterados y ahora resulta que la máxima autoridad no solo en el Ministerio de Salud, sino que la propia subsecretaria Paula Daza, en cumpleaños, en su propia repartición, con invitaciones y con término de todos los aforos permitidos, francamente se saca los zapatos en una celebración impropia en estas condiciones”



“Lo mínimo aquí que corresponde es que la Contraloría audite todo y, a mi modo de ver, si esto se comprueba cómo está definido hasta ahora, debería haber una renuncia de esa autoridad. No puede ser, en ningún país, que una persona que lleva el control sanitario por definición, como es la Subsecretaría de Salud Pública, incurra en faltas tan graves como las que aquí hemos visto. Esto es para (dar) un paso al lado sí o sí”, añadió.



PREOCUPACIÓN POR DELTA



Castro también se mostró preocupado por la propagación de la variante Delta de Covid-19, la que es considerada más contagiosa y que ha obligado a países como Inglaterra e Israel retomar estrictas medidas de salud y autocuidado, luego de haber anunciado mayores libertades.



“La variante Delta del virus Covid ya está en Chile, vamos a seguir observando más casos sucesivamente en niños, personas adultas mayores, en jóvenes. El plan Paso a Paso no considera lo que es obvio que es una nueva cepa, más contagiosa, que puede ser más agresiva y que puede tener más resistencia a las vacunas que se usan en nuestro país”, comentó el parlamentario. El Instituto de Salud Pública (IS) confirmó 10 casos nuevos de la variante, en personas chilenas que llegaron al aeropuerto de Santiago, procedentes de Estados Unidos, España, México y Brasil.



Y agregó que “en este escenario, un plan que abre todas las compuertas para que la gente vuelva a la normalidad, tiene un riesgo, que es lo que ha pasado en Inglaterra e Israel, que tienen igual nivel de vacunación que Chile, que es bastante bueno, que es tener rebrotes a partir del virus Delta sin que estén consideradas todas estas amplias facilidades y libertades de vida normal que en la práctica se transforman en un boomerang al momento que se disemina y transmite un virus como este”.



“Esto es lo delicado, lo que el Gobierno no quiere ver y esto es lo que de una vez por todas tiene que afrontarse por la autoridad sanitaria porque estamos en pleno invierno y con un riesgo latente por delante”, remató Castro.