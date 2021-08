Cathy Barriga se enojó con Sergio Lagos y le cortó el teléfono en vivo lanzando un garabato

En el matinal de Canal 13, “Bienvenidos”, conversaban con la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, respecto a las denuncias que ha hecho en su contra la administración de Tomás Vodanovic, pero la conversación terminó de forma abrupta con Sergio Lagos y con un garabato de la exautoridad municipal.

Barriga mientras hablaba con los conductores del matinal, trató a Tomás Vodanovic de “maricón sonriente” y agregó que: “Lo que me preocupa es que no me sueltan, todos los días inventan, me preocupa por muchas cosas, yo necesito seguir avanzando en mi vida personal (…) cuando tú trabajas de corazón por hacer las cosas, en cada área me dediqué a estudiar mucho, de trabajar silenciosamente, estoy cansada y asqueada de tanta mugre”, explicó.

En ese marco, Sergio Lagos, le pidió que al estar en “horario de protección al menor”, tratara de no usar palabras ni adjetivos desacordes al horario.

Pero Barriga contestó molesta: “¿Sabes el daño que están haciendo? saben que paren, hasta aquí llega la conversación, tengo cosas más importantes que hacer”.

Y Lagos replicó: “Sólo te pedimos prudencia de algunos dichos de adjetivos muy duros”.

“Qué educado Sergio, las palabras se dicen por su nombre, esto es una mariconada, llego hasta acá”, y cortó la exalcaldesa de Maipú.

Revisa el momento