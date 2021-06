Cecilia Bolocco sufrió aparatosa caída en plena transmisión de Instagram

La animadora Cecilia Bolocco ha realizado durante los últimos meses varias transmisiones en vivo en Instagram, mostrando aspectos de su vida personal, como también la colección de ropa en la que está trabajando.

De hecho, en las últimas dos semanas ha hecho transmisiones directamente desde Miami, Estados Unidos, país al cual visitó para ir al centro médico oncológico en donde su hijo Máximo se controla desde 2018.

Y si bien en una de sus recientes transmisiones informó que afortunadamente su hijo se encuentra bien de salud, también aprovechó de mostrar parte de su casa en tierras norteamericanas. No obstante, cuando paseaba con su celular dando a conocer cómo era el patio de la vivienda, sufrió una aparatosa caída.

“Ay, me acabo de sacar la cresta, me pegué con eso… No sé ve, por eso me pegué”, señaló a los segundos después, mientras Máximo, quien primero se ríe, le pregunta si se encontraba bien.

Bolocco comentó a sus seguidores que “me saqué la cresta, me pegué en las dos canillas. Me duele más que la concha de la lora. Ya voy a entrar, está muy húmedo”.

Luego de volver a su casa, siguió con su transmisión, se revisó las piernas para ver si le había quedado alguna marca y terminó diciendo que “siempre me pego, me saco la cresta”.

Revisa acá el momento, desde el minuto 47:30: