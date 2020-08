Celestino Córdova confirma inicio de huelga seca y envía mensaje de despedida al pueblo mapuche

El machi Celestino Córdova, quien este viernes cumple 103 días en huelga de hambre al interior del Hospital Intercultural de Nueva Imperial, en La Araucanía, confirmó a través de sus voceras el inicio de la huelga seca.

Córdova, quien está condenado por el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, envió un mensaje de despedida al pueblo mapuche. Se trata de un audio que dura cerca de 4 minutos donde confirma la huelga seca y responsabiliza directamente al gobierno del Presidente Sebastián Piñera de su eventual muerte.

“Debo entregarle mi último mensaje a solo horas de iniciar la huelga seca, como una forma de lograr mi descanso físico en esta tierra, pero también siendo consciente que mi vida continuará reiniciando en la otra dimensión de la existencia de las vidas en el universo”, sostuvo

El machi había dado un ultimátum al Gobierno este jueves de 24 horas para que diera respuesta al petitorio de los presos de la etnia mapuche antes de iniciar una huelga de hambre seca.



Este jueves un fallo de la Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por el machi que pretendía conmutar la pena de cárcel por arresto domiciliario –apelando al Convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios-, para así poder retornar a su rewe de Padre Las Casas.

“Les habla el machi Celestino Córdova, autoridad espiritual mapuche. Debo entregarle mi último mensaje a solo horas de iniciar la huelga seca, como una forma de lograr el descanso físico en esta tierra, pero también siendo consciente de que mi vida continuará, reiniciándose en la otra dimensión de la existencia de las vidas en el universo, como claramente lo acredita nuestra cosmovisión mapuche, esperando a futuro volver a la encarnación, con el fin de continuar luchando”, comienza el audio hecho público por el machi, a través de sus representantes.



Luego, arremetió contra el gobierno del Presidente Sebastián Piñera: “Así como me he puesto a disposición de mi pueblo nación mapuche y no mapuche para el servicio de la humanidad sin discriminación racial por mi rol de machi, también debo recordarle a toda la sociedad y a los estados y los gobernanentes de todo el mundo que si los gobernantes pudieran ser realmente mandatados en el mundo espiritual y no bajo la elección terrenal, habría suficiente sabiduría sobrenatural para resolver distintos asuntos sociales”.



“Pero como aquel gobernante -continuó- no tiene suficiente sabiduría para resolver los distintos conflictos sociales, por no estar a la altura, finalmente me matará”.



Luego, Córdova advirtió que “lo más importante a tener presente es que mi vida o mi muerte depende de mi pueblo nación mapuche y no mapuche en resistencia, en la que no me cabe ninguna duda que responderá duramente y firmemente por nuestra creencia espiritual mapuche”.



Finalmente, el machi dijo estar dispuesto a entregar su vida por la causa mapuche.



“Por la libertad de todos los presos políticos mapuche y no mapuche, por los derechos y dignidad del pueblo nación mapuche, por la devolución de nuestros territorios ancestrales, por los antiguos y recientes caídos en manos del Estado chileno, estoy dispuesto a dar la vida”, culminó.