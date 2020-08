Celestino Córdova da 24 horas al Gobierno antes de iniciar huelga seca

Luego del fallo de la Corte Suprema que rechazó el recurso de amparo presentado por Celestino Córdova, el machi anunció -a través de sus voceros- que dará 24 horas más de plazo al Gobierno para que den respuesta al petitorio de los presos de la etnia mapuche antes de iniciar una huelga de hambre seca.



Con el amparo, Córdova -quien está condenado por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay– pretendía conmutar la pena de cárcel por arresto domiciliario –apelando al Convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios-, para así poder retornar a su rewe de Padre Las Casas.



Córdova, quien se encuentra en huelga de hambre desde hace 102 días e internado en el Hospital Intercultura de Nueva Imperial -Región de La Araucanía-, anunció el martes que de ser adverso a sus intereses el fallo del máximo tribunal del país iniciaría una huelga seca.



La tarde de este jueves, luego de recibir la visita de sus representantes, envió una suerte de ultimátum al Gobierno.



Tras visitar al machi, y en las afueras del hospital, Cristina Romo leyó un breve comunicado, donde señaló que “en un gesto sumamente generoso y como autoridad espiritual de nuestro pueblo mapuche, el machi Celestino Córdova ha decidido, a partir de las 12 de esta noche, otorgar 24 horas al Gobierno de Chile para dar solución a todo el petitorio de los presos políticos mapuche para no comenzar aún una huelga seca”.



Durante todo el día ha habido manifestaciones de apoyo de parte de comuneros mapuche al machi en el hospital. Córdova recibió, además, la visita del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, quien tras la cita llamó a todas las partes a seguir dialogando y abogó por incorporar en la futura discusión constituyente un nuevo trato a los pueblos originarios.



Y en Concepción, el ministro de Salud, Enrique Paris, hizo un sentido llamado a Córdova a no tomar la medida extrema de una huelga de hambre seca: “Desde aquí, personalmente, a Celestino Córdova le digo: machi, colega, médico, por favor le ruego que medique esta situación y que no dañe su salud, que no dañe su vida, que de un ejemplo a sus pacientes (…) Le ruego que deje la huelga de hambre”, planteó.